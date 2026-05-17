سردار رضایی: پلیس فراتر از تأمین نظم، محور امنیت داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز، کمیسیون عملیات فراجا به ریاست سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی برگزار شد.

سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی در این نشست تخصصی با گرامیداشت یاد امام راحل، رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی مدظله العالی خامنه ای و همه شهیدان، تدابیر و رهنمودهای لازم در راستای ماموریت های پیش رو ابلاغ کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به نقش آفرینی پلیس در ایام جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ سوم بیان کرد: امروز انتظامی، صرفا «پلیس» نیست و علاوه کارکردهایش فراتر از تامین نظم و امنیت عمومی است؛ امروز پلیس چون همیشه، با مردم، برای مردم و در کنار مردم، در صحنه ها و عرصه های مختلف حاضر است و بر این نقش آفرینی اجتماعی و انتظامی بر خود می بالد؛ امروز انتظامی محور امنیت داخلی و مقاومت است.

این مقام ارشد انتظامی «تامین امنیت عمومی» را محور اصلی وظیفه و کارکرد پلیس دانست و افزود: یکایک کارکنان فراجا از مرز تا مرکز با اعتقاد و باور قلبی، برای پاسداری از امنیت این مرز و بوم تلاش می کنند و در این مسیر جز به رضایت خداوند، مقام معظم رهبری و مردم نمی اندیشند .

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به پیروزی های ایران اسلامی در مصاف با دشمنان خاطرنشان کرد: حضور در میدان مردم برای پشتیبانی از نظام و کشور مهم ترین مولفه ما در شکست و زبونی دشمنان است؛ این حضور در میدان، ایران اسلامی را به عنوان یکی از قدرت های جهان در این روزها به دنیا معرفی کرد .

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به تداوم توطئه های دشمنان مطرح کرد: همه باید پیرو خط ولایت و گوش به فرمان آقا و مولایمان باشیم و در برابر دشمن هوشیار، انتظامی هم مثل همیشه علاوه بر انجام و اجرای ماموریت ها و وظایف، در آماده تر از همیشه برای ایفای نقش در میدان مبارزه با دشمنان این سرزمین است.

وی بر لزوم تسلط اطلاعاتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر ماموریت های پیش رو تاکید کرد و گفت: موفقیت در ماموریت های پلیس در گروه اشراف اطلاعاتی و پیش بینی سناریوهای مختلف از تهدیدات و آمادگی عملیاتی حداکثری است؛ همچنان که ما در جنگ تحمیلی سوم با نقش آفرینی های به موقع، ظرفیت عظیم خود را به رخ دشمنان کشیدیم تا این ایفای نقش های به موقع و درست، موجب خوشحالی مردم و دوستداران کشور باشد و خار چشمی در برابر بدخواهان .