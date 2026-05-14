شرایط و ضوابط ثبت نام در دبیرستان پلیس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط و ضوابط عمومی برای ثبت نام دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در دبیرستان پلیس به شرح زیر است:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام؛

۳- التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی و رعایت قوانین و مقررات دبیرستان؛

۴- عدم سابقه عضویت یا وابستگی دانش آموز و خانواده وی به احزاب و گروههای سیاسی معارض با نظام ج.ا.ا؛

۵- داشتن علاقه مندی به منظور خدمت در فراجا و ارائه تعهد مبنی بر تمایل به استخدام در فراجا؛

۶- داشتن حسن شهرت خانوادگی؛

۷- داشتن گواهینامه پایان دوره اول متوسطه با معدل حداقل ۱۶؛

۸- داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با ماموریت های فراجا ( نداشتن بیماری خاص و هرگونه سوابق پزشکی مبنی بر انجام اعمال جراحی)؛

۹- داشتن حداکثر ۱۵ سال سن در زمان ثبت نام؛

۱۰- داشتن تناسب قد و اندام متناسب؛

۱۱- کسب نمره قبولی در آزمون ورودی و طی مراحل اجرایی گزینش

