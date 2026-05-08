روایت تکان دهنده خبرنگار امدادگری که انگشتش زیر آوار جنگ جاماند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هلالاحمر یکی از مهمترین نهادهای امدادی و انساندوستانه در ایران و جهان به شمار میرود؛ نهادی که در بحرانها، حوادث طبیعی و شرایط اضطراری، نقش نخستین امدادرسان را ایفا میکند. فعالیتهای این مجموعه تنها به عملیات امداد و نجات محدود نمیشود، بلکه آموزش عمومی مردم، توسعه فرهنگ کمکهای اولیه و سازماندهی نیروهای داوطلب نیز بخش مهمی از مأموریت آن را تشکیل میدهد. در سالهای اخیر، با گسترش تجهیزات، آموزشها و ظرفیتهای عملیاتی، این جمعیت تلاش کرده است حضور مؤثرتر و سریعتری در صحنههای بحران داشته باشد.
در کنار ساختار رسمی و امکانات لجستیکی، آنچه هلالاحمر را متمایز میکند، روحیه داوطلبانه و انساندوستانه نیروهایی است که در آن فعالیت میکنند. بسیاری از امدادگران و نجاتگران این مجموعه با انگیزه خدمت به مردم و کمک به آسیبدیدگان حوادث، سختیهای فراوانی را به جان میخرند و حتی گاه منافع شخصی خود را کنار میگذارند تا در لحظات دشوار کنار مردم باشند. همین روحیه ایثار و مسئولیت اجتماعی سبب شده است که هلالاحمر در میان افکار عمومی به عنوان نهادی مورد اعتماد و مردمی شناخته شود.
نقشآفرینی این جمعیت در حوادث مختلف، از سوانح طبیعی گرفته تا شرایط بحرانی و حتی جنگ، نشان میدهد که امدادگران هلالاحمر همواره در خط مقدم خدمترسانی حضور دارند. روایتهای نیروهای امدادی از مأموریتهای دشوار، فداکاریها و صحنههای تلخ و تأثیرگذار، بخشی از واقعیتهای کمتر دیدهشده این فعالیتها را آشکار میکند؛ واقعیتهایی که نشان میدهد پشت هر عملیات امدادی، تلاش، خطرپذیری و از خودگذشتگی انسانهایی قرار دارد که هدفشان تنها نجات جان دیگران است.
از آوار یک ساختمان تا قطع انگشت
الیاس نازپرور، خبرنگار و نیروی هلالاحمر خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با روایت خاطرات خود از عملیات امدادی در تهران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، از صحنههای تلخ جستوجوی پیکر شهدا، فرو ریختن یک ساختمان در حین عملیات و از دست رفتن یک خانواده سخن گفت؛ روایتی که با مجروح شدن خودش در زیر آوار و همدلی مردمی که همه چیزشان را از دست داده بودند، همراه شد.
خبرنگار و نیروی هلالاحمر خراسان رضوی در روایت خود از حضور در عملیات امداد و جستوجو در تهران گفت: در روزهای پایانی اسفند سال ۱۴۰۴ به همراه نیروهای هلالاحمر از استان خراسان رضوی به تهران اعزام شدیم و پس از حدود یک روز به محل مأموریت رسیدیم. به محض ورود، کار عملیاتی ما آغاز شد و در مناطق مختلف شهر به همراه نیروهایی از استانهای مختلف از جمله گیلان و تهران فعالیت میکردیم.
وی افزود: برای مدیریت عملیات، تهران به پنج پهنه مختلف تقسیم شده بود و تیم ما در محدوده مرکزی شهر مستقر شد. بخش زیادی از مأموریتهایی که انجام میدادیم مربوط به جستوجو و تفحص پیکر شهدا بود. در همان روزهای ابتدایی، یکی از تلخترین صحنههایی که تجربه کردم مربوط به زمانی بود که با پیکر برخی فرماندهان و مسئولانی مواجه میشدیم که پیش از این آنها را میشناختم؛ برخی را قبلاً برای تهیه گزارش دیده بودم و برخی دیگر را در دوران سربازی ملاقات کرده بودم. دیدن آنها در چنین شرایطی بسیار سخت و دردناک بود.
نازپرور ادامه داد: در آن روزها صحبتهای زیادی مطرح میشد مبنی بر اینکه برخی افراد در خانههای امن یا ساختمانهای مستحکم حضور دارند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری بود. در محلهایی که ما حضور داشتیم، مردم عادی در کنار یکدیگر زندگی میکردند و هیچ تفاوتی میان آنها وجود نداشت. بسیاری از مناطق مسکونی آسیب دیده بودند و شرایط برای امدادرسانی بسیار دشوار بود.
خبرنگار و نیروی هلالاحمر خراسان رضوی درباره یکی از مأموریتهای سخت خود اظهار کرد در روز هفتم عملیات، حوالی ساعت یک و نیم ظهر حادثهای در محدوده مرکزی تهران رخ داد و ما برای امدادرسانی به محل اعزام شدیم. زمانی که وارد کوچه شدیم، گرد و خاک شدیدی تمام فضا را گرفته بود. من به همراه سگهای جستوجو وارد منطقه شدیم و از میان گرد و غبار مردم را میدیدیم که با چهرههایی نگران و آشفته از محل خارج میشدند.
وی افزود: پس از فروکش کردن گرد و غبار و تأیید نیروهای امنیتی مبنی بر ایمن بودن نسبی منطقه از نظر انفجار مجدد، وارد ساختمان شدیم و برای جستوجو از پلهها بالا رفتیم. در همان لحظات، پدری به ما ملحق شد و گفت که برای چند دقیقه به سر کوچه رفته بوده و حالا همسر و دخترش در طبقات بالا هستند. او امیدوار بود که اعضای خانوادهاش زنده باشند و ما نیز تلاش میکردیم امید او را حفظ کنیم.
نازپرور با اشاره به لحظهای که به طبقات بالا رسیدند گفت: وقتی وارد ساختمان شدیم، مشخص شد دختر کوچک خانواده در حال بازی بوده و موج انفجار او را به دیوار کوبیده است. کودک در همان محل جان باخته بود. صحنه بسیار تلخی بود و بسیاری از نیروهای امدادی اشک در چشمانشان جمع شده بود. پدر کودک، با چهرهای مبهوت و چشمانی پر از ناباوری، دخترش را در آغوش گرفت، بوسید و او را به پایین ساختمان منتقل کرد.
خبرنگار و نیروی هلالاحمر خراسان رضوی ادامه داد: کمی بعد پیکر همسر این مرد نیز در نزدیکی ساختمان پیدا شد. شدت حادثه به حدی بود که شناسایی پیکر بسیار دشوار شده بود. آن مرد در واقع در یک لحظه همه زندگیاش را از دست داده بود؛ خانهاش ویران شده بود و دیگر هیچکدام از اعضای خانوادهاش در کنار او نبودند.
وی گفت: تا زمان غروب آن روز عملیات جستوجو ادامه داشت اما دیگر مصدوم یا پیکر جدیدی پیدا نشد و تیمها به محل استقرار بازگشتند. با این حال فردای آن روز، حوالی ساعت ۱۱ صبح اعلام شد پیکر پسر بچه سرایدار ساختمان در داخل بخش آسانسور سقوط کرده و باید جستوجو ادامه پیدا کند.
نازپرور افزود: بار دیگر وارد ساختمان شدیم و این بار با سگهای زندهیاب و تیمهای عملیاتی به زیرزمین رفتیم تا جستوجو را ادامه دهیم. عملیات در حال انجام بود که ناگهان ساختمان به دلیل استحکام پایین شروع به ریزش کرد. در همان لحظه آوار روی ما فرو ریخت و دست من زیر آوار گرفتار شد.
خبرنگار و نیروی هلالاحمر خراسان رضوی گفت: زمانی که همکارانم توانستند من را از زیر آوار خارج کنند، متوجه شدم یکی از انگشتان دستم به طور کامل قطع شده است. با وجود این شرایط، صحنهای که در آن لحظه دیدم برایم بسیار عجیب و تأثیرگذار بود.
حقوقم نصف شد، اما ماندم
مصطفی ذاکر، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاوت جنس خدمات هلالاحمر با اورژانس ۱۱۵، از علاقه قلبی خود به این مجموعه سخن گفت و اظهار کرد: آموزشهای عمومی و تخصصی هلالاحمر میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات حوادث ایفا کند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی درباره نحوه ورود خود به این مجموعه و انگیزه فعالیت در حوزه امداد و نجات اظهار کرد: پیش از این در اورژانس ۱۱۵ مشغول بودم، اما به دلیل علاقه زیادی که به هلالاحمر داشتم، از آن مجموعه استعفا دادم و به هلالاحمر پیوستم. با اینکه با این تغییر، حقوقم تقریباً نصف شد و دوستانم تعجب میکردند که چرا چنین انتخابی کردم، اما جنس فعالیت در هلالاحمر متفاوت و بسیار خالصانهتر است و همین حس خوب خدمت، باعث شد بمانم و همچنان از انتخابم راضی باشم.
وی با اشاره به ماهیت انساندوستانه فعالیتهای هلالاحمر افزود: نوع ارتباط امدادگران با مردم در حوادث و سوانح و کمکرسانی در لحظات بحرانی، حس و حال متفاوتی دارد. در هلالاحمر، خدمت نابتر و اثرگذارتر است و همین روحیه، انگیزه ما را برای ادامه مسیر چند برابر میکند.
ذاکر در ادامه با اشاره به پیشرفتهای چند سال اخیر این جمعیت گفت: هلالاحمر در سه تا چهار سال گذشته، دگرگونی بزرگی را تجربه کرده است. از نظر لجستیک، تجهیزات و امکانات، وضعیت بسیار بهتر شده و خودروها و امکانات جدیدی وارد چرخه خدمترسانی شده است. با این حال، همچنان نیازمند حمایت بیشتر دولت هستیم، زیرا حجم فعالیتهایی که هلالاحمر انجام میدهد، قابل قیاس با بسیاری از دستگاههای دیگر نیست.
معاون امداد و نجات هلالاحمر خراسان رضوی با اشاره به نقش بیطرفانه این جمعیت در عرصههای ملی و بینالمللی ادامه داد: هلالاحمر یک نهاد بیطرف است و همین ویژگی سبب میشود در هر نقطه و شرایطی امکان ارائه خدمت داشته باشد. این جایگاه باید با حمایت مالی و تجهیزاتی بیشتر تقویت شود تا بتوانیم پاسخگویی بهتری در بحرانها داشته باشیم.
وی یکی از مهمترین نیازهای جامعه را فراگیری آموزشهای امدادی دانست و تأکید کرد: دوست دارم مردم بیشتر به سمت آموزشهای هلالاحمر بیایند. آموزش کمکهای اولیه، شناخت مخاطرات، نحوه برخورد در زمان سیل و زلزله، یا حتی کنترل خونریزی یک مصدوم، میتواند جان یک انسان را نجات دهد. وقتی فردی بداند در بحران چه اقداماتی باید انجام دهد، میزان خسارات جانی بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
ذاکر با تشریح ساختار آموزشی هلالاحمر گفت: آموزشها در دو سطح عمومی و تخصصی برگزار میشود. هر فرد پس از گذراندن دورههای پایه، میتواند وارد آموزشهای تخصصی شود و حتی بهعنوان امدادگر داوطلب فعالیت کند. این روند باعث میشود کشور دارای نیروهای امدادی بیشتری باشد و در حوادث، کمک بزرگتری به مردم شود.
حضور ایثارگرانه امدادگران در شرایط جنگی
حجت الاسلام اسدالله اسدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری ۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت به عنوان هفته هلالاحمر و صلیب سرخ جهانی، اظهار کرد: محور برنامههای امسال این هفته، برجستهسازی حضور داوطلبانه، ایثارگرانه و فداکارانه جوانان، امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر بهویژه در شرایط جنگی است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی بیان کرد: در تقویم کشورمان روزهای ۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت به عنوان هفته هلالاحمر و صلیب سرخ جهانی نامگذاری شده است؛ هفتهای که فرصت بازخوانی فعالیتهای یک ساله جمعیت هلالاحمر و برنامهریزی برای سال آینده با بهرهگیری از تجربیات و دستاوردهای گذشته محسوب میشود.
وی افزود: در این هفته برنامههای متعددی از منظر فرهنگی، امداد و نجات و فعالیتهای مرتبط با سازمانهای زیرمجموعه جمعیت هلالاحمر برگزار میشود.
اسدی با بیان اینکه مهمترین مسئله در هفته هلالاحمر امسال برجستهسازی خدمترسانی این جمعیت در سراسر کشور است، گفت: بهویژه خدماتی که در استانهای درگیر با شرایط جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی علیه کشور عزیزمان ارائه شد، موجب ارتقای جایگاه و مقبولیت جمعیت هلالاحمر در میان مردم ایران و حتی در سطح بینالمللی شده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی ادامه داد: از همین رو محور اصلی برنامههای امسال، نمایش حضور داوطلبانه، ایثارگرانه، فداکارانه و خطرپذیر نیروهای مردمی جمعیت هلالاحمر است؛ نیروهایی که سرمایههای اجتماعی این مجموعه به شمار میروند و شامل جوانان، امدادگران، نجاتگران و داوطلبان هستند.
وی با اشاره به شعار برنامههای امسال هفته هلالاحمر عنوان کرد: محور فعالیتهای امسال با شعار «هلال احمر حاضر در میدان» طراحی شده و هدف آن نشان دادن ظرفیتهای مردمی جمعیت در شرایط بحران و جنگ و همچنین ارائه الگویی از خدمات بشردوستانه برای دیگر جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر در جهان است.
اسدی گفت: در جریان جنگ دوم و سوم تحمیلی، جمعیت هلالاحمر بیش از ۱۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد و دهها نفر از نیروهای این مجموعه نیز مجروح و مصدوم شدند که این مسئله نشاندهنده حضور ایثارگرانه و فداکارانه این نهاد مردمی در کنار مردم است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی با بیان اینکه نیروهای امدادی این جمعیت در بسیاری از صحنههای بحران نخستین گروههای حاضر هستند، افزود: در جریان جنگ اخیر، نخستین گروههایی که در محلهای مورد اصابت حضور پیدا میکردند تیمهای ارزیاب هلالاحمر بودند که بلافاصله عملیات امداد و نجات را آغاز میکردند.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۰ تیم عملیاتی از استان خراسان رضوی به تهران اعزام شدند و در طول ۴۰ روز در صحنههای مختلف خدمترسانی حضور داشتند. این نیروها خاطرات و تجربیات ارزشمندی از صلابت، ایمان و بصیرت مردم در شرایط جنگی دارند که قرار است در قالب برنامههای فرهنگی برای مردم بازگو شود.
