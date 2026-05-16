  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۶

کودکان میناب، بهانه رسیدن رایگان کتاب‌ها به خانه‌ها شدند

کودکان میناب، بهانه رسیدن رایگان کتاب‌ها به خانه‌ها شدند

نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ساعت ۱۰ صبح امروز با شعار «بخوانیم برای ایران» فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نشانی اینترنتی https://book.icfi.ir/در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته و تا دوم خردادماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بیش از دو هزار و دویست ناشر داخلی در این دوره حضور دارند و تازه‌ترین کتاب‌های خارجی نیز در بخش بین‌الملل عرضه شده است. همچنین برگزاری ۳۰ نشست تخصصی به‌صورت برخط از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد فرهنگی است.

در این دوره، هر ایرانی می‌تواند تا سقف دو میلیون تومان کتاب را با تخفیف ۲۵ درصدی خریداری کند. همچنین به یاد کودکان میناب، ارسال کتاب‌های ناشران حوزه کودک به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

کد مطلب 6831148
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها