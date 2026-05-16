به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نشانی اینترنتی https://book.icfi.ir/در دسترس علاقهمندان قرار گرفته و تا دوم خردادماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بیش از دو هزار و دویست ناشر داخلی در این دوره حضور دارند و تازهترین کتابهای خارجی نیز در بخش بینالملل عرضه شده است. همچنین برگزاری ۳۰ نشست تخصصی بهصورت برخط از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای این رویداد فرهنگی است.
در این دوره، هر ایرانی میتواند تا سقف دو میلیون تومان کتاب را با تخفیف ۲۵ درصدی خریداری کند. همچنین به یاد کودکان میناب، ارسال کتابهای ناشران حوزه کودک بهصورت رایگان انجام خواهد شد.
