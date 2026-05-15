استقبال ناشران کودک و نوجوان از نمایشگاه کتاب کانون

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون بیش از ۷۰ ناشر کودک و نوجوان برای حضور در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری ثبتنام کردهاند و آخرین مهلت دریافت غرفه، شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است.ناشران کودک و نوجوان در این نمایشگاه که از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار میشود، آثار خود را با ۱۰ درصد تخفیف عرضه خواهند کرد.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری، واقع در خیابان حجاب تهران، برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ از آن بازدید کنند. این نمایشگاه با مشارکت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و با حضور ناشران برتر این حوزه برگزار میشود.
بر اساس این خبر، رونمایی از تازهترین آثار منتشرشده، برگزاری نشستهای تخصصی، دیدار با نویسندگان مطرح و حضور مجریان محبوب حوزه کودک و نوجوان از جمله برنامههای این نمایشگاه به شمار میرود.
علاقهمندان و ناشران برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام غرفه میتوانند به سایت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان به نشانی www.cacp.ir مراجعه کنند.
نظر شما