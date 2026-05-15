سعید قاسمی مدیر انتشارات کتابک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران اظهار کرد: در این دوره بیش از ۱۱۷ عنوان کتاب در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

وی با اشاره به تازه‌ترین آثار این نشر ادامه داد: از جمله تازه‌ترین آثار منتشرشده می‌توان به «سردار موشکی»، «نابغه جنگ»، «شناسنامه شهید سلامی»، «شهید باقری»، «شهید رشید» و «شهید ایزدی» اشاره کرد. همچنین مجموعه‌هایی نظیر «قصه‌های بابا لقمان»، «ریحانه سادات»، مجموعه شعر «تو بی‌نظیری»، «خانم فرمانده»، «حاج احمد»، «شهناز خانم» و مجموعه رنگ‌آمیزی «سرزمین من ایران» نیز در این نمایشگاه عرضه شده است. این آثار با هدف معرفی شخصیت‌ها، روایت زندگی و همچنین تولید محتوای فرهنگی برای گروه‌های سنی مختلف تهیه شده‌اند.

مدیر انتشارات کتابک تازه‌ترین محصول در دست انتشار خود را که به رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد معرفی کرد و افزود: به‌زودی کتابی از مجموعه «قهرمان من» درباره رهبر شهید و شناسنامه ایشان منتشر خواهد شد. همچنین دفترچه‌های یادداشت با طرح شهدا و با موضوع «رهبر عزیزم» نیز آماده و منتشر شده است. این محصولات در ادامه تلاش برای تولید آثار متنوع فرهنگی در قالب‌های مختلف طراحی شده‌اند.

قاسمی درباره برنامه‌های پیش از نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز گفت: پیش از آغاز نمایشگاه، تلاش شده است با استفاده از ظرفیت سایت و کانال‌های اطلاع‌رسانی، مخاطبان با عناوین جدید و محتوای آثار آشنا شوند. همچنین مسابقات مختلفی با محوریت آثار انتشارات برگزار شده تا زمینه ارتباط بیشتر مخاطبان با کتاب‌ها فراهم شود. در کنار این اقدامات، با دعوت از دانش‌آموزان مدارس مختلف به فضای انتشارات، امکان آشنایی مستقیم آنان با روند تولید کتاب و آثار منتشرشده فراهم شده است.

وی با اشاره به تولیدات موضوعی این مجموعه اظهار کرد: آثاری نیز با محوریت ایران در دست انتشار قرار دارد که از جمله آن می‌توان به مجموعه کتاب‌های رنگ‌آمیزی «ایران» در چهار جلد اشاره کرد. همچنین آثاری در زمینه معرفی شخصیت‌های مؤثر در دفاع مقدس و جبهه مقاومت، در قالب کتاب و بسته‌های آموزشی و فرهنگی از جمله برچسب‌های موضوعی، تولید و منتشر شده است.

مدیر انتشارات کتابک در پایان هدف اصلی این نشر را پاسخ به کمبود محتوای مناسب برای کودکان دانست و بیان کرد: یکی از اهداف اصلی ما، پاسخ به کمبود محتوای مناسب برای گروه سنی نوجوان است و در همین راستا، تولید آثاری که بتواند نیازهای این مخاطبان را پوشش دهد، همچنان در دستور کار قرار دارد.