تسریع در اجرای چک الکترونیک؛ محور نشست مجلس و بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، نشستی با محوریت «پیگیری و تسریع در اجرای کامل چک الکترونیک» در ساختمان مرکزی بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه ابوالفضل ابوترابی و عباس بیگدلی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با مسعود پشمچی معاون ابزارهای نوین پرداخت بانک مرکزی و جمعی از مدیران این بانک دیدار و درباره روند اجرای این طرح ملی گفتوگو کردند.
هدف از برگزاری این نشست بررسی راهکارهای رفع موانع اجرایی چک الکترونیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تسریع در اجرای کامل این طرح عنوان شد؛ طرحی که با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک کلاهبرداری و کاهش هزینههای مرتبط با صدور و گردش چک در اقتصاد کشور دنبال میشود.
در این نشست، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به زمانبندی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تسریع در حذف تدریجی چکهای کاغذی تأکید کرد. وی گفت قانون برنامه هفتم تکالیف مشخصی برای غیرحضوری شدن مبادلات چک تعیین کرده و اجرای کامل چک الکترونیک یکی از ارکان اصلی این تحول به شمار میرود.
به گفته این نماینده مجلس، ادامه استفاده گسترده از چکهای کاغذی علاوه بر تحمیل هزینههای چاپ و توزیع، زمینه بروز مشکلاتی مانند جعل و سرقت را نیز فراهم میکند. ابوترابی همچنین از آمادگی مجلس برای حمایت از اقدامات بانک مرکزی در مسیر توسعه چک الکترونیک و کاهش تدریجی صدور چکهای فیزیکی خبر داد.
در ادامه این نشست، مسعود پشمچی معاون ابزارهای نوین پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: گذار از چک کاغذی به چک الکترونیک تنها یک پروژه فنی نیست، بلکه یک تحول راهبردی در نظام پرداخت و بانکداری کشور محسوب میشود.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در این حوزه افزود: حذف تدریجی چکهای کاغذی در اولویت برنامههای بانک مرکزی قرار دارد و تلاش میشود با توسعه زیرساختها و رفع چالشهای موجود، بهویژه در حوزه اشخاص حقوقی، زمینه اجرای کامل این طرح فراهم شود.
به گفته مدیران بانک مرکزی، توسعه چک الکترونیک میتواند نقش مهمی در تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال، افزایش شفافیت مالی و ارتقای اعتماد عمومی به ابزارهای پرداخت ایفا کند.
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، انتظار میرود با تکمیل زیرساختها، در آینده نزدیک امکان صدور، انتقال و وصول چک بهصورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم شود و ریسکهای مرتبط با نگهداری و جابهجایی چکهای کاغذی نیز کاهش یابد.
