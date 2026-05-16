مستند «ایستاده در خدمت» در شهرکرد به نمایش عمومی درآمد 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی شامگاه گذشته در آیین اکران مستند «ایستاده در خدمت» با موضوع روایت اجتماعات شبانه مردمی در خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد در جنگ رمضان که با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان و عموم مردم در پردیس اندیشه شهرکرد برگزار شد با قدردانی از مجاهدت نیروهای پای کار در تقویت اجتماعات مردمی، اظهار کرد: اینان خالصانه در کف میدان زحمت می‌کشند و دستاوردهای خون رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان را پاس می‌دارند و راه و رسم و مکتب فرماندهان و سرداران شهید را تداوم می‌بخشند که سینه‌چاک شهادت بودند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سال ۱۴۰۴ سال و اوایل امسال یک برهه ویژه بود و این مجاهدت‌ها و رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌ها سال‌های سال باید روایت شود، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان سرداران و فرماندهان ما شهید و با سرداران بعدی جایگزین شدند که قصه این شهادت‌ها و رشادت‌ها را تاریخ باید بنویسد.

فاطمی بیان کرد: امام راحل (ره) و امام شهید (ره) در نهضت انقلاب اسلامی تجارب اهل بیت (ع) و اولیای الهی و حضرت سیدالشهدا (ع) را تکرار و آموزه‌های این بزرگواران ناظر بر شهامت و شجاعت، پایمردی و استقامت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای بشریت را در عصر کنونی پیاده‌سازی کردند.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه وجدان‌های بیدار و منصف این حماسه مردمی ملت مبعوث را مشاهده می‌کند، افزود: ضمیرهای بیدار و منصف این مجاهدت‌ها را تحسین و تقدیس می‌کنند و از این مردم می‌آموزند.

فاطمی با اشاره به اینکه ملت ایران به برکت اسلام و تشیع این مجاهدت‌ها را خلق کردند، افزود: البته در تاریخ این سرزمین هم مردمان بزرگ و سرداران پاک‌باخته در این سرزمین زیستند اما ملت ما در عصر حاضر با رهبری امامین انقلاب توانست این مجاهدت‌ها را خلق کردند.

یادآور می‌شود، زوایای متعددی از حماسه خیابان مردم چهارمحال و بختیاری در مستند حدوداً ۲۴ دقیقه‌ای «ایستاده در خدمت» به تصویر کشیده شده است.

حضور چشمگیر و بی‌وقفه مردم در خیابان‌ها، مصاحبه با موکب‌داران در موکب‌های فرهنگی و تبیینی و پذیرایی، مصاحبه با فعالان هیئاتی که در این شب‌ها کف میدان بودند، حال و هوای پاتوق‌های گفتگوی دانشجویی با حضور اساتید دانشگاه‌ها از آیتم‌های این مستند است.

این مستند بعد از اکران عمومی در پردیس اندیشه، در اختیار شبکه‌های ملی و شبکه استانی برای پخش از سیمای جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.

این مستند همچنین در فضای خبری و رسانه‌ای و فضای مجازی منتشر خواهد شد.