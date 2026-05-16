حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت والای امام محمدتقی(ع) اظهار کرد: امام جواد(ع) به‌عنوان جوان‌ترین امام شیعیان، به اراده الهی عهده‌دار منصب امامت شد و در مدت کوتاه عمر پربرکت خود، مسیر روشنی از هدایت، مقاومت و تبیین معارف اسلامی را پیش روی امت قرار داد.

وی افزود: زندگی نورانی این امام همام، سرشار از مبارزه علمی با جریان‌های کفر، نفاق و طغیان بود و ایشان با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه وکلا، نقش مهمی در گسترش معارف توحیدی و ولایی و مقابله با نفوذ ایفا کردند.

دیلمی با بیان اینکه سیره ائمه اطهار(ع) همواره چراغ راه هدایت بشریت است، اظهار کرد: امام جواد(ع) در اوج نوجوانی و جوانی، با شجاعت و اتکا به فیوضات الهی امامت، در برابر انحرافات ایستاد و الگویی ماندگار از دفاع آگاهانه از اسلام ناب ارائه داد.

وی ادامه داد: آن امام بزرگوار به امت اسلامی آموخت که در برابر جریان‌های تحریف، تحریم، تزویر و نفوذ، باید با ایجاد جبهه‌ای منسجم از تبیین و آگاهی‌بخشی، دشمن را در تغییر محاسبات ذهنی جامعه ناکام گذاشت.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شرایط امروز جهان خاطرنشان کرد: دشمنان با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی در تلاش‌اند تا اراده ملت‌های آگاه و مؤمن را تضعیف کنند، اما امت اسلامی در ادامه مسیر مبارزاتی ائمه اطهار(ع) با بصیرت و ایستادگی، اجازه تحقق اهداف آنان را نخواهد داد.

دیلمی تأکید کرد: امروز ملت‌های مسلمان و دلدادگان قرآن و عترت، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و در مقابله با استکبار جهانی، با تمام توان در صحنه حضور دارند و این مسیر را با الهام از سیره اهل‌بیت(ع) ادامه خواهند داد.