۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

دیلمی: سیره امام جواد(ع) مبتنی بر مقابله علمی با جریان‌های انحرافی است

گرگان-معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امام جواد(ع) باوجودعمر کوتاه از طریق فعالیت‌های علمی و تبیینی نقش مؤثری در مقابله با جریان‌های انحرافی وصیانت از معارف اسلامی ایفا کرد.

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت والای امام محمدتقی(ع) اظهار کرد: امام جواد(ع) به‌عنوان جوان‌ترین امام شیعیان، به اراده الهی عهده‌دار منصب امامت شد و در مدت کوتاه عمر پربرکت خود، مسیر روشنی از هدایت، مقاومت و تبیین معارف اسلامی را پیش روی امت قرار داد.

وی افزود: زندگی نورانی این امام همام، سرشار از مبارزه علمی با جریان‌های کفر، نفاق و طغیان بود و ایشان با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه وکلا، نقش مهمی در گسترش معارف توحیدی و ولایی و مقابله با نفوذ ایفا کردند.

دیلمی با بیان اینکه سیره ائمه اطهار(ع) همواره چراغ راه هدایت بشریت است، اظهار کرد: امام جواد(ع) در اوج نوجوانی و جوانی، با شجاعت و اتکا به فیوضات الهی امامت، در برابر انحرافات ایستاد و الگویی ماندگار از دفاع آگاهانه از اسلام ناب ارائه داد.

وی ادامه داد: آن امام بزرگوار به امت اسلامی آموخت که در برابر جریان‌های تحریف، تحریم، تزویر و نفوذ، باید با ایجاد جبهه‌ای منسجم از تبیین و آگاهی‌بخشی، دشمن را در تغییر محاسبات ذهنی جامعه ناکام گذاشت.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شرایط امروز جهان خاطرنشان کرد: دشمنان با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی در تلاش‌اند تا اراده ملت‌های آگاه و مؤمن را تضعیف کنند، اما امت اسلامی در ادامه مسیر مبارزاتی ائمه اطهار(ع) با بصیرت و ایستادگی، اجازه تحقق اهداف آنان را نخواهد داد.

دیلمی تأکید کرد: امروز ملت‌های مسلمان و دلدادگان قرآن و عترت، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و در مقابله با استکبار جهانی، با تمام توان در صحنه حضور دارند و این مسیر را با الهام از سیره اهل‌بیت(ع) ادامه خواهند داد.

