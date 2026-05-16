به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی، صبح شنبه در حاشیه بازدید از محور کوهستانی لشتر به سمت بادره و دهلی در شهرستان اردل، با اشاره به سختی کار در این منطقه اظهار کرد: این محور یکی از صعب‌العبورترین راه‌های استان است؛ جایی که از یک طرف کوه‌های سر به فلک کشیده و از طرف دیگر دره‌های عمیق خودنمایی می‌کند.

وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری حدود ۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه دارد، افزود: ۷۳ درصد این مسیرها یعنی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر، راه‌های روستایی و فرعی است و از این مقدار، هنوز نزدیک به ۶۵۰ کیلومتر راه خاکی در نقاط بسیار دورافتاده باقی مانده که هزینه و سختی اجرای آنها بسیار بالاست.

خدابخشی با اشاره به قدمت راهسازی در این مناطق تصریح کرد: بسیاری از این جاده‌ها از زمان جهاد سازندگی ساخته شده‌اند و پس از ادغام این نهاد با کشاورزی و سپس انتقال وظایف به راه و ترابری و در نهایت راهداری، عملیات عمرانی در تمام محورهای اصلی، فرعی و روستایی ادامه پیدا کرده است.

مدیرکل راهداری استان خاطرنشان کرد: سال گذشته در سفری که با استاندار و مسئولان سپاه پاسداران (شهید سلیمانی و سردار فدوی) به این منطقه داشتیم، مصوباتی برای محورهای روستایی تصویب شد. بلافاصله پس از آن، از اوایل خردادماه، عملیات ادامه مسیری که پیش از این ۸ کیلومتر آن راهسازی و شن‌ریزی شده بود را آغاز کردیم و ۴ کیلومتر دیگر را با استفاده از ۸ دستگاه ماشین‌آلات اداره‌کل و در مدت چهار ماه به پیش بردیم.

وی با بیان اینکه این مسیر ۴ کیلومتری شامل سنگ‌بری، خاک‌ریزی، ترانشه‌برداری و ریگلاژ بوده است، تأکید کرد: با وجود برگزاری انتخابات و مأموریت‌های متعدد، همه نیروها پای کار بودند و اکنون بخشی از محور روان‌شن‌ریزی شده و بخش دیگر تا دهدلی همچنان نیاز به عملیات عمرانی دارد.

خدابخشی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تونل‌زنی در این مسیر کوهستانی وجود ندارد، توضیح داد: تونل معمولاً در محورهای شریانی و پرتردد ساخته می‌شود و با توجه به شاخص‌های ترافیکی و هزینه‌های بسیار بالا، احداث تونل در راه‌های روستایی بن‌بست که تردد کمی دارند، توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به اینکه این روستاها در انتهای منطقه دیناران و از دورافتاده‌ترین نقاط استان محسوب می‌شوند، از مردم منطقه به خاطر صبر و تحمل سختی‌ها قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تصویب اعتبارات استانی در شورای برنامه‌ریزی شهرستان و استان، بتوانیم عملیات تکمیلی شامل ابنیه فنی، بیس و آسفالت را سال آینده از طریق پیمانکار اجرا کنیم.

مدیرکل راهداری استان در پایان با تشکر از همکاران راهداری و نیز نیروهای سپاه که با وجود حضور در جبهه‌های جنگ، در این پروژه‌ها نیز مشارکت داشتند، تأکید کرد: امروز ما خیابان را در میدان و میدان را در خیابان دیدیم؛ عزیزانی که در خط مقدم جهاد عمرانی هستند و مردم نیز پشت سر آن‌ها ایستاده‌اند.