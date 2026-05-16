به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در آیین گرامیداشت هفته سلامت با قدردانی از سفیران سلامت دانش‌آموزی اظهار کرد سفیران سلامت می‌توانند نقش بسیار مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کنند و از همین امروز دست تک‌تک این دانش‌آموزان را می‌فشارم.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت دانش‌آموزان افزود اگر در مدارس تنها به موضوع بهداشت و سلامت دانش‌آموزان پرداخته شود نیز گام بزرگی برای آینده کشور برداشته شده است زیرا دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران هستند و اگر دانش‌آموزان از نظر سلامت جسمی، روانی و ذهنی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند آینده کشور نیز نسلی قوی خواهد داشت.

به گفته وی، همکاری وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در حوزه سلامت دانش‌آموزان اهمیت زیادی دارد زیرا گروه هدف اصلی در این حوزه دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال هستند و توجه به سلامت آنان می‌تواند آینده کشور را از نظر تاب‌آوری، سلامت جسمی، سلامت معنوی و سایر ابعاد سلامت تضمین کند.

رئیسی با اشاره به هفته سلامت گفت سلامت فقط نداشتن بیماری نیست بلکه توانایی خوب فکر کردن، خوب درس خواندن و مهربان بودن با دیگران نیز بخشی از مفهوم سلامت است.

وی گفت: در برخی رویدادها صدای دانش‌آموزان به جهان رسیده و امروز بسیاری از مردم دنیا نام میناب و مدرسه شجره طیبه را شنیده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم دانش‌آموزان در انتقال پیام‌های انسانی و اجتماعی است.

رئیسی ادامه داد: در این شعار دو مفهوم اساسی مورد تأکید قرار گرفته است؛ نخست با هم بودن و کار تیمی و دوم علم. به گفته وی پیشرفت کشور زمانی تحقق می‌یابد که مردم در کنار یکدیگر باشند و تصمیم‌ها بر پایه علم اتخاذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت دوری از خرافه‌گرایی اظهار کرد علمی که دانش‌آموزان امروز در حال فراگیری آن هستند زمینه پیشرفت علمی کشور را فراهم می‌کند و باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. وی افزود خرافه نمی‌تواند کشور را نجات دهد و تنها با تکیه بر علم، همدلی اجتماعی و توکل به خدا می‌توان مسیر پیشرفت را طی کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه توصیه‌هایی برای حفظ سلامت دانش‌آموزان بیان کرد و گفت داشتن خواب منظم و کافی، تغذیه سالم و فعالیت بدنی از مهم‌ترین عوامل حفظ سلامت جسمی است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

ئیسی گفت: یکی از ضرورت‌های مهم جامعه امروز، تکیه بر دانش و دوری از خرافات است، پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف نتیجه آموزش‌هایی است که از مدرسه آغاز می‌شود و علم، پایه و اساس این پیشرفت‌ها است.

وی تصریح کرد: موفقیت و پیروزی در عرصه‌های گوناگون با تکیه بر علم و همبستگی مردم حاصل می‌شود و باید فرهنگ علمی در جامعه تقویت شود.

وی با بیان اینکه در حوزه سلامت نیز رویکرد علمی باید مبنا قرار گیرد، گفت: در ایامی که ممکن است آموزش به صورت غیرحضوری یا شرایط خاصی بر مدارس حاکم باشد، تنظیم خواب دانش‌آموزان اهمیت زیادی دارد و خانواده‌ها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، سلامت روان دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌های مهم دانست و اظهار کرد: دانش‌آموزان نباید خود را در معرض اخبار نگران‌کننده و اطلاعات هیجانی و تأیید نشده قرار دهند، زیرا سلامت روان به اندازه سلامت جسم اهمیت دارد.

وی افزود: در شرایط بحرانی یا هنگام بروز نگرانی‌ها، لازم نیست ترس‌ها و دغدغه‌ها پنهان بماند، بلکه گفت‌وگو با دوستان، خانواده و مشاوران می‌تواند به ایجاد آرامش کمک کند.

رئیسی با اشاره به اینکه تربیت در کنار آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: توجه به ابعاد تربیتی دانش‌آموزان، مکمل سلامت جسمی و روانی آنان است و مدارس در این زمینه نقش کلیدی دارند.

وی بر ضرورت توجه به سلامت جسمی، تحرک بدنی و مراقبت از دیگران گفت: سلامت مفهومی فردی و محدود به یک شخص نیست، بلکه سلامت جامعه و محیط زیست را نیز دربرمی‌گیرد، هر فرد باید نسبت به اطرافیان و محیط زندگی خود احساس مسئولیت داشته باشد، زیرا سلامت جمعی در گرو رفتارهای فردی آگاهانه است.

معاون وزیر بهداشت به شرایط خاص و بحران‌های احتمالی در زمان جنگ رمضان اشاره کرد افزود: در زمان وقوع جنگ، بروز ترس یک واکنش طبیعی است و نباید از آن خجالت کشید، در این شرایط، سلامت روان دانش‌آموزان بسیار حائز اهمیت است؛ آن‌ها باید یاد بگیرند که درباره ترس‌ها و نگرانی‌های خود با دوستان و مشاوران صحبت کنند تا آرامش درونی ایجاد شود.

وی همچنین بر اهمیت سلامت روان تأکید کرد و گفت دانش‌آموزان نباید بیش از حد درگیر مطالب نگران‌کننده شوند زیرا سلامت روان نقش بسیار مهمی در زندگی آنان دارد. به گفته رئیسی در شرایط بحران طبیعی است که احساس نگرانی یا ترس وجود داشته باشد اما بهتر است در چنین مواقعی دانش‌آموزان با والدین، معلمان یا دوستان صمیمی خود گفت‌وگو کنند تا آرامش بیشتری پیدا کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان در پایان با اشاره به اهمیت سلامت معنوی و خودمراقبتی خاطرنشان کرد سلامت تنها به فرد محدود نمی‌شود بلکه سلامت جامعه و محیط زیست نیز بخشی از آن است و توجه به این ابعاد می‌تواند جامعه‌ای سالم‌تر و توانمندتر برای آینده کشور رقم بزند.