تاثیر گرما و خشکسالی بر زندگی میلیاردها نفر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این ترکیب‌های خطرناک موج گرما/خشکسالی در حال حاضر رایج‌تر هستند و با تأثیر تغییرات اقلیمی بر جهان، همچنان افزایش خواهند یافت.

«دی کای»، محقق ارشد و دانشمند اقلیم‌شناسی در دانشگاه اقیانوس چین، در یک بیانیه خبری گفت: «گرما و خشکسالی یکدیگر را تقویت می‌کنند و خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی، از دست دادن محصولات کشاورزی و مرگ و میر ناشی از گرما را افزایش می‌دهند.»

کای گفت: «در شرایط شدید گرم و خشک ترکیبی، آنها منجر به محدودیت‌های آب و قیمت ناپایدار مواد غذایی می‌شوند. برای کارگران در فضای باز، این شرایط خطرناک است.»

برای مطالعه جدید، محققان ۱۵۲ شبیه‌سازی مختلف را بر اساس هشت مدل اقلیمی تجزیه و تحلیل کردند. آنها رویدادهای گرم و خشک را به عنوان روزهایی با دمای۱۰ درصد بالا و حداقل خشکسالی متوسط تعریف کردند.

بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ تقریباً چهار رویداد گرم و خشک در سال رخ داده است که دو برابر دوره پیش از صنعتی شدن از ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ است.

محققان پیش‌بینی کردند که این رویدادهای شدید گرم و خشک می‌توانند تا پایان قرن به طور متوسط تا ۱۰ بار در سال رخ دهند و برخی از آنها تا ۱۵ روز ادامه داشته باشند.

محققان گفتند که تا آن زمان، خطر روزهای گرم و خشک در هر زمان معین بیش از پنج برابر بیشتر از سال‌های۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ خواهد بود.

محققان پیش‌بینی کردند که این خطر عمدتاً بیش از یک چهارم (۲۸ درصد) از جمعیت جهان یا نزدیک به ۲.۶ میلیارد نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

«مونیکا یونیتا»، محقق ارشد و اقلیم‌شناس در موسسه آلفرد وگنر در آلمان، در یک بیانیه خبری گفت: «وقتی تقریباً ۳۰ درصد از جمعیت جهان تحت تأثیر این موضوع قرار می‌گیرند، پس موضوع بسیار حیاتی است.»

او افزود: «این شرایط باید ما را وادار کند که اقدامات خود را در آینده بسیار بسیار عمیق‌تر بررسی کنیم.» در مقایسه، این مطالعه می‌گوید انتظار می‌رود کمتر از ۷ درصد از جمعیت جهان در دهه ۲۰۳۰ با این سطح از خطر موج گرما/خشکسالی مواجه شوند.

مردمی که در کشورهای گرمسیری کم‌درآمد زندگی می‌کنند و بخش کوچکی از انتشار گازهای گلخانه‌ای بشریت را تشکیل می‌دهند، احتمالاً بیشترین تأثیر را خواهند دید.

کای گفت: «برای کشورهای کم‌درآمد، بی‌عدالتی بزرگی در اینجا وجود دارد. تأمین بودجه تهویه مطبوع دشوار است. تأمین بودجه مراقبت‌های بهداشتی دشوار است. در صورت اتمام آب، هیچ پشتیبانی وجود ندارد. این فقط یک مسئله علمی اقلیمی نیست؛ بلکه مربوط به زندگی روزمره و حیاتی است.»

یونیتا گفت: «تا پایان یا اواسط قرن، شاید فرزندان ما نتوانند زندگی‌ای را که اکنون داریم تجربه کنند.»

محققان دریافتند که محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند بسیاری از این خطر را از بین ببرد. اگر همه کشورها برنامه‌های اقدام اقلیمی را که تحت توافق‌نامه پاریس به آنها متعهد شده‌اند، به طور کامل اجرا کنند حدود ۱۸ درصد از جمعیت جهان تا پایان قرن با خطر فزاینده‌ای از شرایط شدید گرم و خشک مواجه خواهند شد.

محققان گفتند که این رقم هنوز هم تعداد زیادی از مردم- ۱.۷ میلیارد نفر- هستند، اما تقریباً یک سوم کمتر از آن چیزی است که تحت تأثیر روند فعلی قرار خواهند گرفت.

کای گفت: «انتخاب‌هایی که امروز انجام می‌دهیم، مستقیماً بر زندگی روزمره میلیاردها نفر در آینده تأثیر خواهد گذاشت.»