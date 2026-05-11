احیای چاه پرفشار میدان اهواز بدون استقرار دکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در پی بروز نقص فنی در تجهیزات درون‌چاهی و سرچاهی چاه پرفشار میدان اهواز، گروه‌های کارشناسی پس از بررسی‌های دقیق میدانی و با رعایت کامل الزامات ایمنی و دستورعمل‌های کنترل فوران، از روش تعمیر بدون دکل استفاده کردند. در حالیکه تعمیر و رفع چنین مشکلاتی به‌طور معمول نیازمند استقرار دکل حفاری و صرف هزینه‌های گزاف است.

در این عملیات، متخصصان این شرکت موفق شدند با مهار کامل فشار چاه و نصب مجرابندهای ایمنی، قطعات معیوب را تعویض و با استفاده از دستگاه لوله مغزی سیار، چاه را دوباره زنده‌ و عملیاتی کنند.

اجرای موفق این مأموریت خطیر، افزون بر صرفه‌جویی قابل‌توجه ارزی و ریالی، تداوم تولید صیانتی و پایداری توان اقتصادی کشور در شرایط کنونی را به نمایش گذاشت.