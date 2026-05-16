به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته هلال احمر، مانور تیمهای بهداشت و درمان در شرایط اضطراری جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، تقویت هماهنگی بینبخشی و ارزیابی توان پاسخگویی در شرایط بحران در روستای بنستان از توابع شهرستان دنا برگزار شد.
معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این برنامه از ارائه حدود ۱۳۰۰ خدمت رایگان بهداشتی و درمانی به ساکنان این منطقه خبر داد.
ایمان شکیبخواه افزود: در اجرای این برنامه ۴۰ نفر از اعضای تیمهای تخصصی بهداشت و درمان اضطراری مشارکت داشتند و خدمات متنوع درمانی، آموزشی و مشاورهای را به مردم روستای بنستان و ۹ روستای اقماری ارائه کردند.
وی ادامه داد: پزشکان متخصص در حوزههای زنان و زایمان، قلب و عروق، چشمپزشکی، اعصاب و روان، کلیه و مجاری ادراری، دندانپزشکی، خدمات پرستاری، روانشناسی، تغذیه و بهداشت محیط در این طرح حضور داشتند و خدمات عمومی و تخصصی، مشاورههای درمانی و دارویی را به صورت کاملاً رایگان در اختیار مردم قرار دادند.
معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رویکرد انساندوستانه جمعیت هلال احمر تصریح کرد: این جمعیت در کنار آمادگی برای پاسخ به حوادث و بحرانها، توسعه خدمات سلامتمحور در مناطق کمبرخوردار را نیز در اولویت برنامههای خود قرار داده است و اجرای این مانور نیز در همین راستا برنامهریزی شد.
وی بیان کرد: برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر افزایش آمادگی تیمهای بهداشت و درمان اضطراری، نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت، دسترسی عادلانهتر به خدمات درمانی و تقویت امید اجتماعی در مناطق روستایی و کمبرخوردار دارد.
