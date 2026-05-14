به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته هلال‌احمر، تیم‌های بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هلال‌احمر خوزستان در قالب مانوری دو روزه در روستای بیت محارب از توابع بخش ویس شهرستان باوی مستقر شدند و خدمات پزشکی، دارویی، مشاوره‌ای و آموزشی رایگان به ساکنان این منطقه کمتر برخوردار ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان عصر امروز پنجشنبه در تشریح جزئیات این مانور اظهار کرد: تیم‌های تخصصی بهداشت و درمان اضطراری هلال‌احمر خوزستان با رویکرد عدالت در سلامت در این منطقه حضور یافتند و خدمات تخصصی درمانی و بهداشتی به بیش از ۷۲۶ نفر ارائه شد.

حسن عبودی مزرعی افزود: همچنین با استقرار داروخانه سیار، داروی رایگان در اختیار بیماران قرار گرفت و ۱۰۰ نفر نیز از خدمات آموزشی و بهداشتی بهره‌مند شدند که در مجموع ۸۲۶ نفر از خدمات این مانور استفاده کردند.

وی ادامه داد: روستای بیت محارب از مناطق آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان بوده و برخی ساکنان آن برای دسترسی به خدمات درمانی با مشکلات جدی مواجه هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان درباره ترکیب تیم اعزامی گفت: پزشکان عمومی، متخصص اطفال، فوق‌تخصص نوزادان، متخصص زنان، متخصص داخلی، کارشناسان بهداشت محیط، تغذیه، مامایی، بهداشت مادر و کودک، تجهیزات پزشکی، روانشناسی، پرستاری و کارشناسان دارویی در این مانور حضور داشتند.

وی با اشاره به اهداف این اقدام بیان کرد: این مانور علاوه بر خدمات‌رسانی به مردم، تمرینی میدانی برای سنجش توان عملیاتی تیم‌های بهداشت و درمان اضطراری هلال‌احمر بود و سطح هماهنگی و آمادگی نیروهای تخصصی را ارزیابی کرد.

عبودی مزرعی بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر خوزستان خود را موظف به خدمت‌رسانی به همه اقشار جامعه به‌ویژه ساکنان مناطق کم‌برخوردار و روستایی می‌داند و این اقدامات در هفته هلال‌احمر جلوه‌ای از تعهد به انسان‌دوستی و خدمت صادقانه است.