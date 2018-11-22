مانور استانی بهداشت و درمان اضطراری در گمیشان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات تمرینی تیم های بهداشت و درمان اضطراری (BHCU) جمعیت هلال احمر گلستان، پیش از ظهر پنجشنبه در روستای آلتین توماجلر از توابع شهرستان گمیشان برگزار شد.

معاون بهداشت، درمان وتوانبخشی جمعیت هلال احمر گلستان در این مانور استانی، اظهار کرد: این عملیات تمرینی به مدت یک روز و با هدف ‌سنجش آمادگی تیم ها در سطح منطقه و زمان های بحرانی و با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اجرا شد.

حمید استری افزود: این عملیات در دو بخش درمانی و آموزشی اجرا شد که در بخش درمانی ویزیت، خدمات دارویی و پرستاری رایگان و در بخش آموزشی، آموزش های لازم در زمینه بهداشت تغذیه، بهداشت محیط و بهداشت روان ارائه شد.

وی با ذکر این مطلب که ۵۰ تن شامل پزشک، پرستار، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس بهداشت تغذیه،‌ روان شناس، ماما، تکنیسین دارویی و دیگر عوامل اجرایی دراین مانور مشارکت کردند؛ خاطرنشان کرد: برگزاری عملیات های تمرینی بهداشت و درمان اضطراری به دلیل این که در مناطق دورافتاده اجرا می شود گامی مثبت در راستای محرومیت زدایی و ایجاد امکان درمان برای ساکنان مناطق محروم و روستایی است‌.

استیری در این مانور با بیان این که مانور تمرین عملی تیم های درمان اضطراری با هدف کارآمدی و انجام بهینه مأموریت های محوله در زمان وقوع سوانح اجرا می شود، گفت: اجرای این مانور در روستای آلتین توماجلر که در زمره روستاهای منطقه محروم به شمار می رود با همکاری فرمانداری گمیشان، بخشداری بخش گلدشت، شبکه بهداشت و درمان شهرستان های بندرترکمن و گمیشان و با مشارکت جمعیت هلال احمر شهرستان های بندرترکمن و آق قلا انجام‌ شد.

وی اشاره کرد: با توجه به این که ما در منطقه ای زلزله خیز قرار داریم، مانور زلزله فرضی با هدف ایجاد آمادگی و خودارزیابی از این نظر که به لحاظ درمانی تا چه حد می توانیم بیماران و مصدومان را در بیمارستان صحرایی پذیرش و درمان کنیم توسط جمعیت هلال احمر شهرستان ترکمن در حاشیه تمرین عملی تیم های بهداشت و درمان اضطراری به اجرا درآمد.