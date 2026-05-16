۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

اخطار به ۲۳ واحد تولیدی و توقف فعالیت ۴ متخلف در مازندران

ساری - معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، از ادامه پایش‌ها و نظارت‌های مستمر محیط زیستی در سطح استان خبر داد و گفت: اخطار به ۲۳ واحد داده و فعالیت ۴ متخلف متوقف شد.

حسین حیدرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازه زمانی اخیر، تعداد ۲۶۳ مورد پایش محیط زیستی از واحدهای تولیدی، خدماتی و درمانی در سطح استان انجام شده است. در نتیجه این نظارت‌ها، برای ۲۳ واحد متخلف اخطاریه زیست‌محیطی صادر و فعالیت ۴ واحد متخلف نیز متوقف شد.

وی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با هدف کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، به‌صورت مستمر بر رعایت الزامات زیست‌محیطی نظارت دارد و با هرگونه تخلف و آلودگی، قاطعانه برخورد می‌کند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: اجرای دقیق ضوابط محیط زیستی از سوی واحدها، نه‌تنها تضمین‌کننده سلامت اکوسیستم‌ها، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار در استان است.

حیدرپور در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و محیط‌بانان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گزارش دهند.

کد مطلب 6831322

