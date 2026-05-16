الموسوی: ایران همواره حامی لبنان بوده است؛ لزوم پاسخ به قلدری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون پارلمانی وابسته به حزبالله لبنان اظهار کرد: کسانی که قیمومیت خود را بر لبنان تحمیل کرده و مقامات این کشور را خوار میکنند یعنی آمریکاییها از تریبونهای رسمی به صورت خطرناکی خواستههای خود را به بیروت تحمیل میکنند بدون آن که هیچ احترام و اعتباری برای مسئولان لبنانی قائل باشند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که آمریکا از رژیم صهیونیستی برای کشتار مردم ما حمایت میکند. مسئولان لبنانی نیز لام تا کام صحبت نمیکنند اما اگر این مسئله به جمهوری اسلامی ایران که همواره از کشور ما حمایت کرده مرتبط بود به شورای امنیت نیز شکایت میکردند.
الموسوی تصریح کرد: باید به برخی افراد در لبنان گفت شما نه مقاومت کنید و نه آنچه را که دارید در راه مقاومت بدهید فقط دست از توطئه چینی علیه کشور و مردم آن بردارید.
