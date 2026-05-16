مقاومت لبنان: در برابر دشمن صهیونیستی میدان تعیین کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه المیادین گزارش داد، بر اساس اطلاعات به دست آمده، مقاومت لبنان بار دیگر بر موضع خود مبنی بر مخالفت با مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی در واشنگتن تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، مقاومت بر اساس واقعیت های میدانی و نه بیانیه هایی که صادر می شود در خصوص آتش بس موضع گیری می کند.

در این گزارش تصریح شده است، مقاومت تاکید دارد تجربه های گذشته نشان می دهد دشمن صهیونیستی به هیچ توافقی پایبند نیست. حق مقاومت در مبارزه با اشغالگران و آزادسازی مناطق اشغال شده لبنان غیر قابل انکار بوده و عملیاتی شدن آن در میدان از سوی فرماندهان مقاومت تعیین می شود.

روز پنجشنبه گذشته دور جدیدی از مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا آغاز شد.