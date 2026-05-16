۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۳

ساعتی بعد از تمدید آتش‌بس صورت گرفت؛ حمله اسرائیل به جنوب لبنان

تنها ساعتی پس از ادعای آمریکا مبنی بر تمدید آتش‌بس در لبنان رژیم صهیونیستی با حمله به جنوب این کشور باعث شهادت و زخمی شدن ۲۸ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که شب گذشته آمریکا مدعی تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر شد وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد حمله اشغالگران صهیونیست علیه یک مرکز بهداشتی در منطقه حاروف واقع در جنوب لبنان دست کم شش شهید برجای گذاشت.

همچنین گزارش شده که در این حمله سه نیروی امدادی به شهادت رسیده و ۲۲ تن دیگر زخمی شده اند.

لازم به ذکر است وزارت بهداشت لبنان روز جمعه اعلام کرد که تعداد شهدا در این کشور از ۲ مارس گذشته تاکنون به ۲ هزار و ۹۵۱ تن افزایش پیدا کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکنون ۸ هزار و ۹۸۸ زخمی برجای گذاشته است.

