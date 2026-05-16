به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسین مؤمنی در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»، اظهار داشت: خداوند در این آیه میفرماید من به بندگانم نزدیکم و دعای آنان را اجابت میکنم. اما شرط آن امتثال اوامر الهی و دوری از گناهان، به ویژه کوتاهی و سهلانگاری در نماز است. کسی که در نماز کوتاهی کند، نه دعای خودش مستجاب میشود و نه دعای دیگران در حق او به اجابت میرسد.
وی افزود: خداوند میفرماید اگر بندگانم بدانند که من قدرت دارم هر چه از من بخواهند به آنان بدهم، هرگز در بنبست قرار نمیگیرند. ایمان به قدرت خدا و توکل بر او، انسان را از هراس و نگرانی نجات میدهد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، خاطرنشان کرد: خداوند میفرماید اگر بندهای از من چیزی بخواهد و در دلش یقین داشته باشد که من میتوانم به او بدهم، دعایش را مستجاب میکنم. معرفت و شناخت خدا، سرمایه اجابت دعاست.
مؤمنی با بیان روایتی از امام صادق(ع)، تصریح کرد: شخصی به حضرت عرض کرد ما دعا میکنیم اما مستجاب نمیشود. حضرت فرمودند چون کسی را میخوانید که نمیشناسید. خدا را بشناسید و با معرفت دعا کنید. اگر حق معرفت الهی را بدانید، خداوند کوه را برای شما جابهجا میکند.
وی در ادامه با اشاره به روایتی از امام جواد(ع)، افزود: اعتماد به خدا محکمترین حالت اطمینان بر قلب انسان است. هر کسی میخواهد شادی و نشاط را بر قلب خود حاکم کند، باید به خدا اعتماد کند. «مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»؛ هر کس توکلش به خدا باشد، خدا کفایت امور او را میکند و دعایش را مستجاب مینماید.
