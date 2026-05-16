  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

گردوخاک امروز خوزستان را در بر می‌گیرد

گردوخاک امروز خوزستان را در بر می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: توده گردوخاک تا اواخر وقت امروز به‌ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا اواخر وقت امروز خوزستان به‌ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی تحت تأثیر توده گردوخاک عراقی قرار خواهد داشت.

وی افزود: همچنین تا اواخر وقت امروز با عبور موجی ضعیف از روی استان، ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز دوشنبه به‌ویژه طی امروز، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی بیان کرد: از فردا روند کاهش سه تا پنج درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۰.۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۶ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت دمای هوای اهواز بین ۲۳.۹ تا ۴۰.۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6831397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      2 0
      پاسخ
      والا این گردوخاک سالهاست خیلی خیلی مردم اذیت میکنه.همه بشدت معترضن، زندگیمون جهنم کرده سلامتی به خطر انداخته مصرف آب هم افزایش میده .انقد که باید شستشو بدیم تمیز کنیم خسته مون کرده دیگه توان نداریم. نمیدونم کی میخادایم معضل بزر گ تموم بشه.کی؟؟؟؟؟
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      3 0
      پاسخ
      لعنت براین گرد خاک عذاب آور.این چندین ساله که زندگی برامون نذاشته .باید یه فکری بشه راجب این

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها