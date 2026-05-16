محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، تا اواخر وقت امروز خوزستان بهویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی تحت تأثیر توده گردوخاک عراقی قرار خواهد داشت.
وی افزود: همچنین تا اواخر وقت امروز با عبور موجی ضعیف از روی استان، ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارشهای پراکنده همراه با رعد و برق در ارتفاعات پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز دوشنبه بهویژه طی امروز، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بهصورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
وی بیان کرد: از فردا روند کاهش سه تا پنج درجهای دما در سطح استان مورد انتظار است.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۰.۴ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی افزود: در همین مدت دمای هوای اهواز بین ۲۳.۹ تا ۴۰.۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
