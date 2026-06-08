غبار صبحگاهی پدیده غالب خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد تا اواخر هفته همچنان جوی نسبتاً پایدار در سطح استان خوزستان برقرار خواهد بود.
وی افزود: در این ایام پدیده غالب در استان غبار صبحگاهی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا اواخر وقت امروز در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی، وزش باد به صورت متوسط و گاهی همراه با تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود و در مناطق ساحلی نیز این شرایط گاه با افزایش رطوبت همراه خواهد بود.
وی گفت: طی امروز روند کاهش دو تا چهار درجهای دما مورد انتظار است و سپس تا روز پنجشنبه، روند تغییرات دما در استان افزایشی خواهد بود.
سبزهزاری بیان کرد: تا اواخر وقت امروز شمال خلیج فارس نیز مواج پیشبینی میشود.
وی با اشاره به دمای ثبت شده در شبانهروز گذشته اظهار کرد: آبادان با دمای ۴۶.۱ درجه سانتیگراد گرمترین و دزفول با دمای ۲۰.۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در همین مدت، اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۱ و کمینه دمای ۲۵.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
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