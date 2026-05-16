اخذ غرامت، محور مذاکرات باشد؛ آمریکا باید زبان تهدید را کنار بگذارد

سید احسان قاضیزاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت حفظ دستاوردهای میدانی در صورت انجام هر نوع مذاکره و فرآیند دیپلماتیک، اظهار کرد: بر اساس تجربیات چند دهه اخیر در مذاکرات با غرب و آمریکا، ما به مذاکرات چندان خوشبین نیستیم.
وی افزود: از سوی دیگر، قبل از ورود به بحث مذاکرات، باید آمریکا ادبیات ارعاب و تهدید خود را کنار بگذارد. وقتی چنین ادبیاتی وجود دارد، دیگر نمیتوان آن را مذاکره نامید، بلکه به نوعی ارائه پیشنهادات و دادن سندی برای تسلیم است؛ بنابراین، قبل از ورود به هر نوع بحثی، باید این ادبیات آمریکایی که شامل ارعاب، تهدید و قلدری است، برطرف شود.
قاضیزاده هاشمی در ادامه با تاکید بر لزوم اعمال رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز، اظهار کرد: ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست. از سوی دیگر، در زمینه بیمه کشتیرانی در آبهای سرزمینی و مسائل زیستمحیطی، ایران میتواند بر اساس تعاریف پذیرفتهشده، حاکمیت و رژیم حقوقی خود را اعمال کند. این موضوعات نیازمند کار عمیقتری هستند که هماکنون نیز در حال انجام است.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی توضیح داد: برخی از این مسائل نیازمند تصویب قوانین داخلی در مجلس شورای اسلامی است. همچنین، لازم است که با پیشاعلامهایی، به ویژه با شرکتهای حملونقل کشتیرانی و حوزههای نفت و گاز، قوانین جمهوری اسلامی به وضوح تبیین شود. این مسیرها در عرصه حقوق بینالملل پذیرفته شدهاند و اساتید و کارشناسان حقوق بینالملل نیز باید در این زمینه نقش برجستهتری چه در کمک به مجلس و چه در همکاری با دستگاههای مسئول ایفا کنند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم جبران خسارتهای ناشی از جنگ، گفت: نکتهای که به نظر من در طول این مدت کمتر به آن پرداخته شده و ما یکبار درباره آن به ویژه در پایان جنگ ایران و عراق و قطعنامه ۵۹۸ آسیب جدی دیدیم، بحث دریافت غرامت است.
قاضی زاده هاشمی متذکر شد: در قطعنامه ۵۹۸ برای پایان یافتن جنگ ایران و عراق، به موضوع غرامت هیچ اشارهای نشد. با وجود اینکه عراق متجاوز و آغازگر جنگ بود و صدها هزار نفر از رزمندگان ما را به شهادت رساند و جانبازان زیادی بر جای گذاشت، خسارات فراوانی به ما تحمیل کرد، اما به علت عدم گنجاندن بندی برای دریافت غرامت، ایران نتوانست در طول این چند دهه از عراق غرامتی بابت هشت سال جنگ تحمیلی دریافت کند؛ چه درباره شهدا، چه جانبازان، چه آزادگان و چه خسارات واحدهای صنعتی و تولیدی و منازل مسکونی. این در حالی است که در جنگ کویت و عراق، بندی برای غرامت گنجانده شد و کویتیها سالها غرامت جنگ و حمله عراق به کویت را دریافت کردند.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین یکی از اصلیترین موضوعات، بحث گرفتن و اخذ غرامت از متجاوز است. این موضوع باید حتماً در مذاکرات احتمالی به عنوان یکی از اصول کلیدی لحاظ و پیگیری شود.
