اسفندیاری:سیل راز و جرگلان ۲۴۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت زد

به گزارش‌ خبرگزاری‌ مهر، بازرگان اسفندیاری از وارد شدن خسارت سنگین ناشی از سیلاب‌های اخیر به بخش‌های مختلف این شهرستان خبر داد و گفت: برآورد اولیه نشان می‌دهد بیش از یکهزار و ۳۷۰ میلیارد ریال خسارت به زیرساخت‌ها، بخش کشاورزی، راه‌ها و منازل مسکونی و تجاری وارد شده است.

اسفندیاری تصریح کرد: بارش‌های چند روز اخیر به صورت پراکنده و نقطه‌ای در سطح شهرستان رخ داد که در برخی مناطق با جاری شدن سیلاب و تگرگ همراه بود و خسارات قابل توجهی بر جای گذاشت.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، تنها در بخش کشاورزی حدود ۲۴۰ میلیارد ریال خسارت وارد شده که ۹۰ درصد آن مربوط به اراضی زراعی و مابقی مربوط به باغات است.

فرماندار راز و جرگلان ادامه داد: این خسارت‌ها در روستاها و مناطق یکه‌صعود، حسن‌آباد، پشنده، قلعه‌قشون، امانلی، زرنه، فرهنی، امام‌دره و اشرف‌دره گزارش شده است و بیشتر محصولات زراعی به‌ویژه غلات در این مناطق دچار آسیب شده‌اند.

اسفندیاری همچنین از آبگرفتگی و خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری در برخی نقاط شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این سیلاب‌ها چهار واحد مسکونی نیز به‌طور کامل تخریب شده است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه افزود: شهرستان مرزی راز و جرگلان در ۱۶۰ کیلومتری شمال خراسان شمالی واقع شده و در سال زراعی گذشته نیز به دلیل کاهش ۵۰ درصدی بارش‌ها با تنش شدید خشکسالی مواجه بوده است.

فرماندار راز و جرگلان تاکید کرد: برآورد دقیق خسارت‌ها همچنان در حال انجام است و دستگاه‌های اجرایی برای جبران بخشی از آسیب‌ها در منطقه فعال شده‌اند.