افزایش هزینه انرژی و تورم اقتصاد هاوایی را تحت فشار برد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه هاوایی (UHERO)، در گزارش سهماهه دوم این مرکز آمده است که افزایش تعرفهها، کاهش مهاجرت و اختلال در تأمین سوخت ناشی از جنگ علیه ایران، شرایط اقتصادی نامشخصی را برای ایالت هاوایی رقم زده است.
کارل بونهام، مدیر اجرایی این مؤسسه، گفت مهمترین نکته برای خانوارها این است که انتظار داشته باشند تقریباً همه کالاها و خدمات گرانتر شوند. وی افزود هزینهها در حال افزایش است و اگرچه ممکن است قیمت انرژی در آینده کاهش یابد، اما بسیاری از قیمتهایی که افزایش یافتهاند برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی خواهند ماند.
به گفته بونهام، این روند به معنای آغاز دورهای از فشار اقتصادی برای خانوارهای معمولی است.
محققان این مؤسسه برآورد کردهاند که هر خانواده به طور متوسط به دلیل افزایش تورم و رشد قیمت بنزین، ماهانه حدود ۱۰۰ دلار بیشتر برای هزینههای انرژی پرداخت میکند. همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم در این ایالت به حدود ۴.۸ درصد برسد که ۱.۴ واحد درصد بیشتر از پیشبینی ارائهشده در گزارش سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ است.
این در حالی است که نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ اندکی کمتر از سه درصد بود. پژوهشگران همچنین پیشبینی کردهاند که تورم در هاوایی تا سال ۲۰۲۸ نیز بالاتر از روند طبیعی باقی بماند.
در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت صنعت گردشگری اشاره شده است. بر اساس این گزارش، تعداد گردشگران ورودی به هاوایی پس از وقوع طوفانهای «کونا لو» در ماه مارس کاهش یافت و همچنان پایینتر از سطح معمول باقی مانده است.
افزایش قیمت سوخت جت نیز یکی از عوامل اصلی این کاهش عنوان شده است. صنعت گردشگری در ابتدای سال ۲۰۲۶ با رشد نسبی آغاز شد، اما طوفانهای ماه مارس موجب افت قابل توجه تعداد مسافران شد.
طبق این گزارش، قیمت سوخت جت تقریباً دو برابر شده و همین موضوع باعث افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت بلیت پروازها شده است؛ مسئلهای که برخی شرکتهای هواپیمایی را ناچار به کاهش ظرفیت پروازها کرده است.
نظر شما