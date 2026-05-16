انهدام باند حرفه ای سارقان سیم برق در دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بردیا بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق هوایی در سطح شهرستان، موضوع دستگیری سارقان در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران کلانتری ۱۲ با انجام گشت های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، تعداد ۳ سارق را در حین سرقت سیم برق مشاهده و پس از اقدام سریع و غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی ۲۰۶ بکار رفته در سرقت ها و کشف مقادیری سیم برق سرقتی و ابزار و آلات سرقت از جمله قیچی سیم بُر، دستکش‌های عایق و... از آنها، گفت: متهمان در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به ۱۵ فقره سرقت سیم برق در سطح این شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ بردیا اظهار داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.