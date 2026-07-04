دستگیری سارقان سیم برق با اعتراف به ۱۸ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامآبادغرب از دستگیری ۲ سارق حرفهای سیم برق و کشف ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حیدر حقجویان اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت سیم برق در نقاط مختلف اسلامآبادغرب، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و گشتزنیهای هدفمند، موفق به شناسایی ۲ متهم شدند و در عملیاتی آنان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اسلامآبادغرب تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس و انجام بازجوییهای تخصصی، به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت سیم برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.
حقجویان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، گفت: سارقان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مرجع قضائی معرفی شدند.
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