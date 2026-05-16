به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه دو سیما، مجموعه تلویزیونی «در و تخته» کاری از خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ با روایتی دراماتیک و مبتنی بر تعلیق‌های خانوادگی، از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت حوالی ساعت ۲۱:۱۵ روانه آنتن شبکه دو می‌شود. این مجموعه با طرح مسئله‌ای نادر در حوزه تولد و هویت، مخاطب را درگیر پیامدهای پنهان یک اتفاق دیرینه می‌کند.

این مجموعه داستان ۲ پدر را دنبال می‌کند که پس از تولد فرزندانشان تصمیمی غیرمتعارف می‌گیرند که سال‌ها پنهان می‌ماند تا اینکه پس از گذشت هفده سال، هر ۲ خانواده متوجه می‌شوند دختر و پسرشان به‌دلیل حادثه‌ای نادر در بیمارستان با یکدیگر جابه‌جا شده‌اند. با آشکار شدن این حقیقت، دختر نسبت به خانواده‌ای که سال‌ها در آن بزرگ شده نامحرم می‌شود و پدران که نگران علنی شدن ماجرا هستند، برای حفظ آرامش خانواده و جلوگیری از افشای راز، اقدامی دور از انتظار انجام می‌دهند؛ اقدامی که آغازگر سلسله‌ای از چالش‌ها و تصمیم‌های تازه است.

«در و تخته» به کارگردانی محسن امانی و تهیه‌کنندگی مسعود ملکی در خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ تولید شده و بازیگرانی همچون سید علی صالحی، نادر فلاح، آشا محرابی، امیر سهیلی، بهار نوحیان، فاطمه راد، حنانه آجرلو، پیمان نوری، مرتضی شاه‌کرم، با هنرمندی محمد فیلی و شهین تسلیمی در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

این مجموعه با نگاهی اجتماعی، تلاش دارد لایه‌های پنهان انتخاب‌های سخت، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و پیامدهای ناخواسته تصمیم‌های سال‌های دور را برای مخاطبان به نمایش بگذارد.