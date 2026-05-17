ارتباطات بستری برای تقویت همبستگی انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی پیامی را صادر کرده است.

در این پیام آمده است؛

۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات، یادآور جایگاه بنیادین ارتباط در شکل‌دهی به جهان امروز است؛ جهانی که بیش از هر زمان دیگر، نیازمند گفت‌وگو، فهم متقابل، و مسئولیت‌پذیری جمعی است.

در عصر گسترش فناوری‌های ارتباطی، ارتباطات تنها ابزار انتقال پیام نیست؛ بلکه بستری برای ساختن اعتماد، کاهش سوء‌تفاهم‌ها، تقویت همبستگی انسانی، و مواجهه آگاهانه با بحران‌های جهانی است. در جهانی که هنوز از تبعیض، خشونت، جنگ، نابرابری، فقر اطلاعاتی و سوء‌برداشت‌های فرهنگی رنج می‌برد، ارتباطات می‌تواند و باید به‌عنوان ابزاری برای عدالت و کرامت انسانی به کار گرفته شود.

ما باور داریم که ارتباطات مؤثر، زمانی معنا می‌یابد که به جای بازتولید نفرت، حذف و دوگانه‌سازی و تولید جعلیات، زمینه‌ساز گفت‌وگو میان ملت‌ها، احترام به تفاوت‌ها، و دفاع از حقوق انسان‌ها باشد و منجر به پایان تمامیت خواهی جهانی باشد. رسانه‌ها، نهادهای آموزشی، کنشگران اجتماعی و همه شهروندان مسئول، در این مسیر نقشی تعیین‌کننده دارند؛ زیرا هر پیام می‌تواند یا به روشن‌تر شدن حقیقت کمک کند یا بر ابهام، ترس و شکاف‌ها بیفزاید.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، جهان به ارتباطاتی نیاز دارد که: تبعیض را افشا و نقد کند؛ صدای بی‌صدایان را به گوش جهانیان برساند؛ در برابر جنگ، نفرت‌پراکنی و خشونت، گفتمان کرامت و همزیستی را تقویت کند؛ و مسئولیت اخلاقی در تولید، انتشار و مصرف محتوا را جدی بگیرد.

باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران، ضمن گرامیداشت روز ارتباطات، بر این باور است که پیشرفت، عدالت اجتماعی و صلح جهانی، بدون ارتقای سواد رسانه‌ای و بدون ارتباطات انسانی، شفاف و مسئولانه، دست‌یافتنی نیست.

از این‌رو، ما همه نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای را به سرمایه‌گذاری بر آموزش سواد رسانه‌ای، ترویج گفت‌وگوی بین‌فرهنگی، و حمایت از روایت‌های صلح‌محور، ضدتبعیض و ضد استکباری جهانی فرا می‌خوانیم.

بیایید ارتباط را نه صرفاً به‌عنوان ابزار انتقال اطلاعات، بلکه به‌عنوان نیرویی برای ساختن جهانی انسانی‌تر، عادلانه‌تر و امن‌تر بازتعریف کنیم.