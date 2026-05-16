به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام منتشرشده از سوی مراجع قضایی، دستورالعمل تازه‌ای با هدف شناسایی و دسته‌بندی «شاکیان حرفه‌ای» از طریق سامانه «سما» در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با هدف رصد الگوی ثبت شکایت و کنترل سوءاستفاده احتمالی از فرآیندهای قضایی اجرا می‌شود.

مطابق این دستورالعمل، چنانچه یک شخص حقیقی در بازه زمانی یک‌ساله، حداقل پنج فقره دادخواست یا شکواییه ثبت کرده باشد، پس از ثبت پنجمین شکایت، در سامانه با عنوان «شاکی حرفه‌ای» شناسایی و ثبت خواهد شد.

همچنین وضعیت شاکی حرفه‌ای، یک سال پس از آخرین ثبت شکایت به‌صورت خودکار از سامانه حذف می‌شود؛ مگر آنکه در این فاصله، شکایات جدیدی به ثبت برسد.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است افرادی که تعداد شکایات ثبت‌شده آن‌ها از ۱۰ فقره عبور کند، در طبقه‌بندی «شاکی حرفه‌ای خاص» قرار می‌گیرند. این وضعیت نیز دو سال پس از آخرین شکایت قابل خروج است، هرچند امکان ثبت دستی خروج با اعلام مقام قضایی نیز پیش‌بینی شده است.

بر اساس محدودیت‌های تعیین‌شده، اشخاصی که در دسته «شاکی حرفه‌ای خاص» قرار می‌گیرند، دیگر امکان ثبت مستقیم شکواییه از طریق خدمات الکترونیک قضایی را نخواهند داشت و ثبت شکایت آن‌ها صرفاً با تأیید مرجع قضایی یا از طریق مسیر کلانتری امکان‌پذیر خواهد بود.

سامانه «سما» همچنین در فرآیندهای مختلف از جمله ثبت پرونده، کپی‌برداری و کنترل تردد، هشدارهای لازم درباره وضعیت افراد با عناوین «شاکی حرفه‌ای» یا «شاکی حرفه‌ای خاص» را نمایش می‌دهد.

این اقدام در راستای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و افزایش دقت در پایش الگوهای رفتاری کاربران سیستم قضایی ارزیابی می‌شود؛ هرچند ممکن است درباره آثار آن بر دسترسی آزاد شهروندان به خدمات قضایی، بحث‌ها و نقدهایی نیز مطرح شود.