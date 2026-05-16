واژگونی پراید در محور تربت حیدریه به مشهد منجر به فوت ۲ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خوشخو در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در جاده تربت حیدریه به مشهد، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری پراید با ۴ سرنشین به دلایل نامعلومی واژگون شده است که متأسفانه راننده و یک سرنشین در دم فوت و دو سرنشین دیگر نیز مصدوم که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی می باشد از رانندگان خواست، ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در هنگام بارش نزولات آسمانی با سرعت مطمئنه حرکت که شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.