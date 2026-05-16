  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

واژگونی پراید در محور تربت حیدریه به مشهد منجر به فوت ۲ نفر شد

واژگونی پراید در محور تربت حیدریه به مشهد منجر به فوت ۲ نفر شد

مشهد- فرمانده انتظامی تربت حیدریه از واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور تربت حیدریه به مشهد با دو کشته و دو مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خوشخو در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در جاده تربت حیدریه به مشهد، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری پراید با ۴ سرنشین به دلایل نامعلومی واژگون شده است که متأسفانه راننده و یک سرنشین در دم فوت و دو سرنشین دیگر نیز مصدوم که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی می باشد از رانندگان خواست، ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در هنگام بارش نزولات آسمانی با سرعت مطمئنه حرکت که شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

کد مطلب 6831483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها