واژگونی خودرو در محور فریمان به تربت جام ۱ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت

سید علی منیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت۱۳:۲۹ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه۱۴۰۵ ، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در کیلومتر ۸۰ محور فریمان به تربت جام توسط مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله تیم امداد پایگاه امداد و نجات بین شهری خرم آباد (یادمان شهید فیاض) شهرستان تربت جام به محل حادثه اعزام شدند

وی گفت: متاسفانه این حادثه یک جان باخته و ۳ مصدوم داشت که پس از تثبیت فیزیکی و پزشکی و ارائه کمک های اولیه و پیش بیمارستانی، ۲ مصدوم توسط آمبولانس اورژانس و یک مصدوم دیگر توسط آمبولانس هلال احمر به مرکز درمانی سجادیه تربت جام منتقل شد.