۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

واژگونی نیسان در بزرگراه چراغچی مشهد یک مصدوم برجای گذاشت

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در بزرگراه شهید چراغچی، حدفاصل ابوطالب و خیام، منجر به مصدومیت یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار وحید باخدا اظهار کرد: گزارش حادثه واژگونی خودروی نیسان در بزرگراه شهید چراغچی، حدفاصل ابوطالب و خیام به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: با توجه به احتمال محبوسی راننده و خطر نشت سوخت، آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۳۸ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه یک دستگاه خودروی نیسان به دلایل نامشخصی واژگون و منجر به مصدومیت راننده شده بود.

باخدا خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل و جلوگیری از نشت سوخت، مصدوم را برای معاینات تکمیلی تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ دادند.

