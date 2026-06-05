واژگونی خودرو سواری در مشهد منجر به یک فوتی و ۲ مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم کاظم مقدسی اظهار کرد: در بلوار نماز ۲۳ یک دستگاه خودروی پارس با ۳ سرنشین به دلائل نامشخص از مسیر اصلی منحرف شده و واژگون می‌شود.

مدیر منطقه ۸ عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: شدت واژگونی به حدی بود که راننده جوان حدوداً ۳۵ ساله در داخل خودرو محبوس شد و متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، جان باخت.

وی افزود: دو سرنشین دیگر خودرو که هر دو آقا بودند، دچار مصدومیت شدند که بلافاصله با حضور نجات تخصصی ایستگاه ۲۳ و ایستگاه ۴۷جهت پیشگیری از حوادث ثانویه، عملیات رهاسازی آغاز گردید.

مقدسی ادامه داد: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی برشکاری، ضمن خارج کردن پیکر بی‌جان راننده، دو مصدوم دیگر را نیز رهاسازی کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند تا به مراکز درمانی منتقل شوند.

مدیر منطقه ۸ عملیات آتش نشانی مشهد با اشاره به حضور سایر دستگاه‌ها گفت: نیروهای اورژانس اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومین انجام دادند و نیروهای انتظامی نیز جهت بررسی علت دقیق حادثه و مدیریت ترافیک در محل حضور داشتند.