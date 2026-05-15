سانحه رانندگی در جاده سبزوار ۲ کشته و ۶ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم فائق نیا اظهار کرد: این حادثه ساعتی قبل در مسیر سبزوار به جوین حوالی سه راه کراب رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۶ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

معاون فنی و عملیات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیان کرد: در پی این تصادف، ۲ تن جان خود را از دست داده و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که تمامی مصدومان توسط تیم‌های امدادی به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

وی از رانندگان و مسافران خواست تا با رعایت احتیاط و توجه کامل به مسیر، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.