سانحه رانندگی در مشهد منجر به ۲ فوتی و مصدومیت یک نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی آبادی اظهار کرد: علت این تصادف که در بلوار هاشمی رفسنجانی رخ داد و طی آن این خودرو با درخت و تیر چراغ برق وسط بلوار برخورد کرد همچنان در دست بررسی است.

رئیس پلیس راهور مشهد راننده متوفی را جوانی ۲۵ ساله عنوان کرد و گفت: یکی از سرنشین‌ها در محل حادثه و دیگری پس از انتقال به بیمارستان فوت شد و سرنشین دیگر با جراحت جزیی مصدوم شد.

وی بیان کرد: در پی خلوتی معابر در ساعات بامدادی از ۲۳ تا پنج صبح شاهد تصادفات با شدت بالا هستیم که با توجه به این امر، ماموران راهور در این ساعت در قالب گشت های ویژه با رانندگانی که با حرکات پرخطر و سرعت بالا در معابر تردد دارند بدون اغماض برخورد می کنند.

موسی آبادی ادامه داد: توصیه می شود والدین نسبت به استفاده فرزندانشان در ساعات انتهایی شب و زمان خلوتی معابر نظارت بیشتری داشته باشند تا از وقوع تصادفاتی از این دست پیشگیری شود.

رئیس پلیس راهور مشهد گفت: دیروز علاوه بر تصادف ذکر شده ۳۷۵ فقره تصادف خسارتی و ۳۴ فقره تصادف جرحی رخ داد.