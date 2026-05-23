  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

سانحه رانندگی در مشهد منجر به ۲ فوتی و مصدومیت یک نفر شد

سانحه رانندگی در مشهد منجر به ۲ فوتی و مصدومیت یک نفر شد

مشهد- رئیس پلیس راهور مشهد گفت: در تصادف خودروی سواری پژو ۴۰۵، ۲ نفر جان باختند و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی آبادی اظهار کرد: علت این تصادف که در بلوار هاشمی رفسنجانی رخ داد و طی آن این خودرو با درخت و تیر چراغ برق وسط بلوار برخورد کرد همچنان در دست بررسی است.

رئیس پلیس راهور مشهد راننده متوفی را جوانی ۲۵ ساله عنوان کرد و گفت: یکی از سرنشین‌ها در محل حادثه و دیگری پس از انتقال به بیمارستان فوت شد و سرنشین دیگر با جراحت جزیی مصدوم شد.

وی بیان کرد: در پی خلوتی معابر در ساعات بامدادی از ۲۳ تا پنج صبح شاهد تصادفات با شدت بالا هستیم که با توجه به این امر، ماموران راهور در این ساعت در قالب گشت های ویژه با رانندگانی که با حرکات پرخطر و سرعت بالا در معابر تردد دارند بدون اغماض برخورد می کنند.

موسی آبادی ادامه داد: توصیه می شود والدین نسبت به استفاده فرزندانشان در ساعات انتهایی شب و زمان خلوتی معابر نظارت بیشتری داشته باشند تا از وقوع تصادفاتی از این دست پیشگیری شود.

رئیس پلیس راهور مشهد گفت: دیروز علاوه بر تصادف ذکر شده ۳۷۵ فقره تصادف خسارتی و ۳۴ فقره تصادف جرحی رخ داد.

کد مطلب 6838320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها