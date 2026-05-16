۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

آب‌رسانی سد بیدکان به ۱۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی

شهرکرد-مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی  چهارمحال و بختیاری  گفت: سد خاکی بیدکان با ۹.۵ میلیون مترمکعب ذخیره، ۲۷۰۰ هکتار از اراضی ۹ روستا و ۲ شهر را پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشخصات سد بیدکان اظهار داشت: سد بیدکان یک سد خاکی است و اراضی زیر دست این سد 2 هزار و 700 هکتار است، حجم ذخیره آن ۹.۵ میلیون مترمکعب و به‌صورت تنظیم تا ۱۴.۵ میلیون مترمکعب می‌باشد.

وی با بیان اینکه هدف از احداث این سد در دهه ۸۰ توسط سازمان جهاد کشاورزی، کمک به تأمین منابع آبی اراضی زیردست بوده، افزود: این اراضی شامل ۹ روستا و ۲ شهر است و خط انتقال آن ۵۳ کیلومتر طول دارد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: تاکنون ۲۶ کیلومتر از این خط اجرایی شده و نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ هکتار به بهره‌برداری کامل رسیده است.

ذاکری بیان داشت: این پروژه با همکاری معاونت آب و خاک، تملک دارایی و کمک نماینده محترم شهرستان پیش رفته است، هدف ما ادامه پروژه برای اجرای مابقی خط انتقال است تا بتوانیم در بحث اشتغال و توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک شایانی کنیم.

