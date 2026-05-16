اجرای ۱۰۰ پروژه آب و خاک در قزوین با مشارکت بسیج سازندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصیری در جریان بازدید میدانی از پروژههای انتقال آب کشاورزی در منطقه الموت شرقی از اجرای موفقیتآمیز ۱۰۰ پروژه در حوزه آب و خاک با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال در اراضی کشاورزی این استان خبر داد.
نصیری با اشاره به نقش مؤثر بسیج سازندگی در تحقق این پروژهها، اظهار داشت: با بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند بسیج سازندگی، شاهد به ثمر نشستن ۱۰۰ پروژه در حوزه آب و خاک بودهایم که اعتباری معادل ۲۸۰ میلیارد ریال برای اجرای آنها هزینه شده است.
وی تاکید کرد: این پروژهها در راستای استفاده بهینه کشاورزان از منابع آبی و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی صورت پذیرفته و نقش حیاتی در بهبود وضعیت تولید در استان ایفا میکنند.
نصیری افزود: این اقدامات، گامهای مؤثری در جهت مدیریت پایدار منابع آب و خاک و همچنین تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان منطقه محسوب میشود.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، بر اهمیت این پروژهها در افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدررفت آب نیز تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تداوم اجرای چنین طرحهایی با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت بخشهای مردمی، مسیر توسعه پایدار کشاورزی در استان را هموارتر خواهد ساخت.
این پروژهها در مناطق مختلف استان از جمله الموت شرقی در حال اجرا و تکمیل هستند و انتظار میرود تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی کشاورزان و افزایش تولید محصولات کشاورزی استان داشته باشند.
