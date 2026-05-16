به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یزدانی در آیین سنگرسپاری فرماندهی پایگاه بسیج این اداره کل و در نشست تببینی جنگ رمضان با اشاره به جهانببنی حاکم بر جوامع غربی و خالی بودن این جهانبینی از فلسفه و نقش وحی در زندگانی انسانی افزود: تصور میشد که این جوامع پس از عبور از قرون وسطی و در عهد رنسانس، شناخت عقلی و تجربی را در جهانبینی خود برجسته کردهاند اما در واقع اصالتهای نفسانی و اخساسی بر آنان غلبه کرده است.
وی با بیان اینکه در جهانبینی غربی، شناخت عقلی در خدمت احساس و نفس قرار دارد، تصریح کرد: خشونت، شهوت و منافع مادی، مبنای شناختهای احساسی در این نوع جهانبینی است و به همین دلیل در این نوع جهانبینی، تمام نگاه و توان بشر برای تحقق خواستههای نفسانی به کار گرفته میشود.
یزدانی همچنین یادآور شد: در حالی که جهانبینی توحیدی بر مبنای عقل، تجربه، احساس و اصالت وحی پیریزی شده است، غرب میکوشد تا با رواج یک نگاه فراطبیعی مبتنی بر نیروهای شیطانی و توسعه شیطان پرستی، جوامع بشری را از نگاه توحیدی دور کند.
وی در ادامه جنگطلبی غربیها و تاخت و تاز آنان در دیگر کشورها را بدون در نظر گرفتن حقوق انسانی و بینالمللی، ناشی از همین حاکمیت نفسانی و مادی غربیها بیان و تصریح کرد: متاسفانه یکی از بزرگترین آسیبها و ضربههای وارده به ایران اسلامی هم آن است که برخی افراد به ویژه در جامعه نخبگانی کشور، شناخت کاملی از این نوع نگاه و جهانبینی غربی ندارند.
رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه قمر بنی هاشم (ع) در چهارمحال و بختیاری به تاریخ معاصر لیبی اشاره کرد و گفت: این کشور پس از سانحه لاکربی، مرحله به مرحله با فشار و تحریمهای مختلف روبه رو شد و با وساطت برخی کشورها از تمام ظرفیت و توان خود در حوزههای هستهای و موشکی عقبنشینی کرد تا زمانی که منابع ملی این کشور نیز پس از یک دوره جنگ در اختیار غربیها قرار گرفت.
وی وضعیت پیش آمده در لیبی را نمونهای قابل تامل از مواجهه غربیها با دیگر کشورها دانست و افزود: مسئله جهان غرب به جمهوری اسلامی ختم نمیشود چرا که اگر حکومت پهلوی هم بر ایران حاکم بود، آنها برای دستیابی به منافع خود با همین زیادهخواهیها و ادبیات نفسانی و شیطانی پیش میآمدند.
یزدانی با اشاره به سوالاتی که امروزه در محافل مختلف درباره چرایی مذاکرات و برقراری توافق با غرب، مطرح میشود، اظهار داشت: اگر این نگرانی وجود دارد که در حین مذاکرات، دوباره به کشور حمله شود بدون تردید یک برآورد علمی در پس آن دیده میشود چرا که بر مبنای ادبیات و جهانبینی غربی هیچ حد و مرزی برای زیاده خواهیها وجود ندارد و آنان تا جایی که بتواند این موضوع را دنبال میکنند.
وی تنها را مقابله با زیاده خواهی غربیها را ایستادگی و غلبه جهانبینی توحیدی دانست و با اشاره به بیانات رهبر شهید یادآور شد: توسعه گفتمان انقلاب اسلامی، بشریت را نجات میدهد.
رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه قمر بنی هاشم (ع) در چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره جایگاه پایگاههای بسیح هم گفت: در اسفار اربعه ملاصدرا چهار سفر برای رسیدن به خدا بیان شده است که یکی از آنها مسافرت میان مردم با خداست و پایگاه بسیج در اصل چنین وظیفهای را بر عهده دارد.
یزدانی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰ پایگاه بسیج در ادارات استان فعال است، افزود: این پایگاهها هم کارکرد ابزاری و هم کارکرد درونی و معنوی دارند و میتوانند با هدایت، ارشاد و راهبری در ارتقای سلامت اداری و تقویت فعالیتهای فرهنگی موثر باشند.
گفتنی است، در پایان نشست تبیینی جنگ رمضان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری و در آیینی، فیروز صفوی به عنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج این اداره کل معرفی و از خدمات سید حسین نژادحسینی فرمانده پیشین این پایگاه تقدبر شد.
