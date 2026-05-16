برگزاری آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۵ به نیمه دوم امسال موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت: بنابراین اطلاعیه آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی که قبلا مقرر بود روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود، به دلیل استمرار شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی سوم به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ موکول شده است.

در این اطلاعیه آمده است: زمان دقیق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی پس از پایان جنگ تحمیلی سوم و بازگشت کشور به شرایط عادی اعلام خواهد شد و فرآیند و کارت ورود به جلسه آزمون نیز مطابق روال سال‌های گذشته، چند روز پیش از برگزاری آزمون از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

بر اساس ضوابط و تصمیمات ابلاغ‌شده در خصوص نحوه پذیرش رشته فیزیوتراپی، پذیرش در مقطع دکتری حرفه‌ای فیزیوتراپی از طریق آزمون کارشناسی ارشد این رشته انجام می‌شود. بر این اساس، آزمون دکتری حرفه‌ای فیزیوتراپی (DPT) به‌صورت مستقل برگزار نمی‌شود و داوطلبان متقاضی این مقطع موظف‌اند در آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی شرکت کنند.