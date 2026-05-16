تولید ۲۰۰۰ تن گوشت قرمز توسط عشایر قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابیت از دستیابی به تولید سالانه ۲۰۰۰ تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایری این استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر اهمیت راهبردی این قشر در تقویت اقتصاد منطقه و تضمین امنیت غذایی تأکید کرد.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۰ هزار راس دام سبک و ۱۷۰۰ راس دام سنگین توسط عشایر استان قزوین در حال پرورش است که این میزان دام، منبع تولید ۲۰۰۰ تن گوشت قرمز در سال می‌شود.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین، خواستار افزایش سطح خدمات‌رسانی ادارات و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به جامعه عشایری شد تا نقش مؤثر این قشر در اقتصاد منطقه تداوم یافته و تقویت گردد.

وی همچنین بر نقش حیاتی جامعه عشایر در تولید مواد غذایی و صنایع دستی تأکید و اظهار کرد: قشر فعال و پویای عشایر در بخش تولید برای کشور بسیار حائز اهمیت است و ما تمام تلاش خود را برای اتمام سریع پروژه‌های عمرانی از جمله مرمت و احداث راه‌های عشایری و تأمین آب پایدار برای این عزیزان به کار خواهیم بست.