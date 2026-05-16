صدور هشدار نارنجی برای گیلان؛ از استقرار در حاشیه رودخانه پرهیز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دادرس با اشاره به الگوی نقشه های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی این الگوها شاهد تقویت سامانه بارشی در استان گیلان خواهیم بود.

وی به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان اشاره کرد و ادامه داد: در این مدت شاهد رگبار، وزش باد و رعد و برق از ظهر امروز تا فردا خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان اضافه کرد: براساس الگوی هواشناسی شاهد رگبار باران خواهیم بود که در برخی مواقع شدید پیش بینی شده است، وزش باد، مه‌آلودگی، رعد و برق و تگرگ از دیگر پدیده های جوی این مدت خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تصریح کرد: شهروندان در زمان تردد به دلیل لغزندگی و کاهش دید در رانندگی احتیاط کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه اسبه وونی با ۱۲.۶ و املش با ۲۷ درجه سلسیوس، سردترین و گرم ترین نقاط استان طی امروز شنبه، ۲۶ اردیبهشت است، گفت: بیشینه سرعت باد طی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه کوهستانی اسبه وونی تالش به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید و طی این مدت ۷.۷ میلی متر باران در ماسوله ثبت شد.