برگزاری ۱۶ رویداد همزمان با هفته میراث فرهنگی در اردبیل 

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دباغ عبداللهی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی روز جهانی موزهها و هفته میراث فرهنگی، اظهار کرد: در گرامیداشت روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی ۱۶ رویداد مختلف در سطح استان برنامهریزی شده و اجرا میشود.
وی افزود: نشستهای علمی و تخصصی از مهمترین رویدادها در هفته میراثفرهنگی است که از آن جمله میتوان به نشست تخصصی با موضوع حفاظت پیشگیرانه و نشست تخصصی باستانشناسی که در مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار خواهد شد و نشست تخصصی موزهها در محل موزه شهرداری اشاره کرد.
معاون میراثفرهنگی استان اردبیل با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از میراثبانان کوچک در این ایام با هدف توسعه فرهنگ میراثبانی، تاکید کرد: کارگاه کاوش باستانشناسی برای کودکان نیز با هدف آشناسازی و علاقمندسازی کودکان به این حوزه در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار میشود.
دباغ عبداللهی ادامه داد: نمایشگاه مردم و میراث فرهنگی در سایه جنگ، تور بازدید علمی از پایگاه ملی شهریئری، تور اردبیل گردی و برگزاری نمایشگاه نقاشی روی بوم با موضوع جنگ رمضان در محل نگارخانه خطایی از دیگر برنامههای گرامیداشت روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی در استان اردبیل است.
معاون میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: مانور آمادگی با عنوان سناریوی عملیاتی بروز حریق در بخش مخزن اشیاء موزه و همچنین رویداد یک اثر یک روایت با هدف روایت آثار تاریخی مرتبط با جنگ نیز از برنامههایی است که در این ایام برگزار میشود
