۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته دادستان دلگان برای برخورد با تخلفات مربوط به سوخت

دلگان - رئیس حوزه قضایی دلگان در پی افزایش تخلفات مربوط به خرید و فروش غیرقانونی سوخت، با صدور دستور قاطع به دستگاه انتظامی ۷۲ ساعت فرصت داد تا با سودجویان برخورد جدی انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شمس الدینی لری در پی افزایش تخلفات مربوط به خرید و فروش غیرقانونی سوخت یارانه‌ای، با صدور دستوراتی قاطع و بازدارنده، به دستگاه انتظامی ۷۲ ساعت فرصت داد تا با سودجویان و عوامل اخلال در نظام توزیع سوخت برخورد جدی و میدانی انجام دهد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان دلگان با اشاره به دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره گسترش شبکه‌های غیرمجاز فروش سوخت گفت: دستگاه قضا به‌صورت فوری و قاطع به این موضوع ورود کند.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی مکلف است ظرف ۷۲ ساعت با استقرار کامل در جایگاه‌های سوخت، پلاک تمامی خودروهایی را که سوخت آزاد دریافت می‌کنند بدون استثنا ثبت و مستندسازی کند تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

شمس الدینی لری تصریح کرد: این اقدام با هدف ایجاد شفافیت کامل در روند توزیع سوخت و مقابله با سوءاستفاده‌ها انجام می‌شود و هیچ‌گونه مماشاتی با سودجویان و قاچاقچیان سوخت صورت نخواهد گرفت.

وی یادآور شد: دستورات لازم برای ثبت روزانه میزان دقیق توزیع سوخت در هر جایگاه صادر شده و این آمار باید به تأیید و امضای جایگاه‌دار برسد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، موضوع بلافاصله برای برخورد قضایی گزارش خواهد شد.

رئیس دادگستری دلگان همچنین از جمع‌آوری بساط قاچاقچیان سوخت در شهر گلمورتی، چگردک و سایر روستاهای شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تمامی فروشندگان غیرمجاز سوخت بدون هیچ‌گونه ارفاق شناسایی و جمع‌آوری می‌شوند و سوخت‌های عرضه‌شده به‌صورت غیرقانونی توقیف خواهد شد.

وی ادامه داد: برای عاملان این تخلفات پرونده فوری تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. علاوه بر این، مغازه‌هایی که اقدام به عرضه غیرقانونی سوخت می‌کنند به‌صورت فوری پلمب می‌شوند و در صورت تکرار، با برخوردهای شدیدتری مواجه خواهند شد.

شمس الدینی لری خاطرنشان کرد: مشخصات تمامی خودروهای دولتی و غیردولتی دریافت‌کننده سوخت باید به‌طور کامل ثبت و به دستگاه قضایی گزارش شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: تمامی اقدامات و نتایج اجرای این دستورالعمل باید به‌صورت شفاف از طریق خبرنگار شهرستان اطلاع‌رسانی شود تا مردم در جریان روند برخوردها قرار گیرند و مطالبه‌گری عمومی تقویت شود.

رئیس دادگستری دلگان در پایان گفت: دستگاه قضا هیچ‌گونه تسامحی با سودجویان، قاچاقچیان سوخت و افرادی که در نظام توزیع سوخت اخلال ایجاد کنند نخواهد داشت و برخوردها سریع، قاطع و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

