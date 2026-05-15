۱۰ مرکز غیرمجاز جراحی زیبایی در اهواز پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین علی‌پور عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بازرسان اداره نظارت اهواز با همکاری نمایندگان دستگاه قضایی و ضابطان قانونی در قالب یک عملیات هماهنگ و ضربتی، موفق به شناسایی و پلمب ۱۰ مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات جراحی و زیبایی شدند.

وی افزود: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در چارچوب وظایف نظارتی خود و با تأکید ریاست دانشگاه، طرح ویژه شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات جراحی زیبایی را اجرا کرد.

مدیر نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بیان کرد: این طرح با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و قضایی از جمله دادستانی استان، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و نیروی انتظامی انجام شد.

وی ادامه داد: در مراکز شناسایی شده، اقداماتی مانند رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی، ابدومینوپلاستی یا جراحی زیبایی شکم، بلفاروپلاستی یا جراحی پلک، کاشت مو و سایر خدمات پزشکی به صورت غیرمجاز و توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شد.

علی‌پور گفت: این اقدامات خارج از محیط‌های درمانی استاندارد انجام می‌شد که می‌تواند سلامت متقاضیان را با خطرات جدی مواجه کند.