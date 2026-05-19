گازرسانی به ۱۷۸ روستای آذربایجان غربی؛میزان بهره مندی به ۹۴درصد می رسد

علیرضا شیخی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر با بیلن اینکه تا کنون به دو هزار و ۷۴ روستای استان گازرسانی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر عملیات گازرسانی به ۱۷۸ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۴۱ خانوار در دست اجراست که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، درصد بهره‌مندی خانوارهای روستایی به ۹۴ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: همچنین ۲۹۶ روستای قابل گازرسانی دیگر در مرحله طراحی قرار دارند و ۲۸۹ روستا نیز به دلیل صعب‌ العبور بودن یا پراکندگی جمعیت، غیرقابل گازرسانی تشخیص داده شده‌اند.

شیخی ادامه داد: مجموع خانوار روستایی استان ۲۹۶ هزار و ۷۱ خانوار است که تاکنون ۲۶۴ هزار و ۶۰۱ آنها به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده‌اند.

۹۵روستای آذربایجان غربی گازرسانی شد

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌ غربی همچنین از گازرسانی به ۹۵ روستا با مجموع ۵۳۴۱ خانوار در سال گذشته خبر داد و گفت: برای گازرسانی به این روستاها ۷۰۶ کیلومتر شبکه‌گذاری انجام و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به گازرسانی به صنایع نیز اعلام کرد: در این بخش طی سال گذشته ۹۳ واحد صنعتی با ۴۱ کیلومتر شبکه‌گذاری و صرف ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار، به شبکه گاز سراسری متصل شدند.

شیخی به پروژه‌های آغاز شده در طول سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بخش روستایی، گازرسانی به ۴۶ روستا با مجموع چهار هزار و هشت خانوار با پیش‌بینی طول شبکه توزیع ۱۴۱ کیلومتری آغاز شد.

وی با اعلام اینکه اجرای ۱۴ پروژه خط تغذیه به طول ۱۸۲ کیلومتر برای گازدار شدن این ۴۶ روستا کلید خورده است، خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها ۱۲۱۸ میلیارد تومان بوده است.

مدیریت مصرف گاز در گلخانه های آذربایجان غربی ضروری است

شیخی همچنین با تاکید بر مدیریت مصرف گاز در گلخانه ‌های آذربایجان‌غربی و فروش گاز مازاد در بورس انرژی گفت: ۲۸۳ گلخانه در استان فعال هستند که سال گذشته در مجموع حدود ۱۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند و از امسال، هر گلخانه‌ای می‌تواند گاز مازاد ناشی از صرفه‌جویی را در بورس انرژی به فروش برساند.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد سبد انرژی کشور بر گاز استوار است، گفت: حوزه کشاورزی عمده‌ترین مصرف‌کننده گاز و برق محسوب می‌شود و منابع طبیعی در تأمین انرژی محدودیت دارد.

شیخی خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی از نظر کشاورزی جزو رتبه‌های برتر کشور است و باید از دو جنبه کنترل بهبود وضعیت انرژی و امنیت پایدار، برای واحدهای حوزه جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی کنیم.

شیخی با بیان اینکه مجموع انرژی مصرفی روزانه کشور معادل ۹ میلیون بشکه نفت است، افزود: حدود دو میلیون بشکه از این میزان به هدر می‌رود در حالی که گلخانه‌ها می‌توانند با اصلاحات جزیی از پرت شدن انرژی جلوگیری کنند.