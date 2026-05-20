«به علت ضیق مکان» و تنگنای معیشت؛ تولید تئاتر به رویا تبدیل شده است!

فراز غلامی کارگردان نمایش «به علت ضیق مکان» که به تازگی در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این نمایش گفت: نمایش درباره یک خانواده است که برای پیشخرید یک خانه باید همه پساندازشان را روی هم بگذارند و برای آمادهسازی آن خانه، بهصورت موقت به یک خانه ۲۰ متری نقل مکان میکنند.
وی درباره شکلگیری ایده این اثر نمایشی توضیح داد: مساله معیشت و شرایط اقتصادی امروز جامعه برای من دغدغه مهمی بود و سعی کردم این وضعیت را در قالب یک خانواده روایت کنم. خانوادهای که در یک فضای محدود گرفتار شده و همین محدودیت، روابط میان اعضای خانواده را هم دستخوش تغییر میکند. در واقع خانه کوچک تنها یک لوکیشن نیست بلکه به بخشی از بحران زندگی شخصیتها تبدیل میشود.
غلامی درباره شرایط امروز تئاتر و ادامه فعالیت گروههای نمایشی بیان کرد: تئاتر باید در همین اوضاع خودش را نشان دهد و فرهنگ و تئاتر نباید نادیده گرفته شود. مخاطب نباید به نبودن تئاتر عادت کند. با این حال برای گروههای تئاتری از لحاظ مالی صرفهای وجود ندارد و تولید این اثر هم مربوط به سال گذشته است. شرایط اقتصادی باعث شده ادامه فعالیت برای بسیاری از گروهها دشوار شود.
این کارگردان تئاتر ادامه داد: مشکل معیشتی فقط مربوط به تئاتر نیست و همه مردم با آن درگیر هستند اما تئاتر در این وضعیت شرایط بسیار سختتری دارد. انگار اگر درآمدی وجود نداشته باشد، همه چیز باید تعطیل شود. در حالی که تئاتر برای بسیاری از ما صرفاً یک شغل نیست و بیشتر بر پایه عشق و علاقه ادامه پیدا میکند. واقعیت این است که تئاتر کار کردن در حال تبدیل شدن به یک رویاست.
وی درباره فرم اجرایی نمایش «به علت ضیق مکان» نیز توضیح داد: فرم اجرایی ما کاملاً در خدمت مفهوم اثر طراحی شده است. نمایش در فضایی بسیار محدود رخ میدهد و ما این وضعیت را حتی شدیدتر از متن به صحنه آوردهایم. اجرا در یک فضای بسیار کوچک و فشرده طراحی شده و از لحاظ میزانسن، بازیگران در محدودهای نزدیک به ۵ متر مدام با یکدیگر درگیر هستند.
غلامی افزود: میزانسنها بسیار درهمتنیده طراحی شدهاند و هر عملی که از سوی هر بازیگر انجام میشود، روی تمام اعضای خانواده تأثیر میگذارد. در چنین فضایی هیچ کنش فردی باقی نمیماند و کوچکترین حرکت میتواند همه چیز را به هم بریزد. این محدودیت فیزیکی در واقع بازتاب همان فشار روانی و اقتصادی است که شخصیتها تحمل میکنند.
وی در پایان درباره شرایط اجرای نمایش و آینده آن گفت: اینکه در نهایت نتیجه این مسیر چه خواهد بود، به زمان و شرایط بستگی دارد. باید دید استقبال مخاطبان چگونه خواهد بود و آیا امکان ادامه اجرا فراهم میشود یا نه. در این وضعیت نمیتوان با قطعیت حرف زد. اگر دوباره تئاتر تعطیل شود، ما هم قربانی خواهیم شد اما اگر شرایط به سمت رونق حرکت کند، شاید همین تلاشها بتواند راهگشا باشد.
نمایش «به علت ضیق مکان» از ۲۸ اردیبهشت در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
هما پارسایی، امین زارع، احمد صمیمی، مجید عراقی، ایمان نظیفی و آذین نظری گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «جا نداریم.»
نظر شما