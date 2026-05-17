به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «بی‌هوده» به نویسندگی و کارگردانی یاسین رضوانی به‌ زودی در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

تهیه‌کنندگی این اثر را محمد قدس بر عهده دارد و علی اکباتانی نیز به‌عنوان مجری طرح با گروه همکاری می‌کند.

نمایش «بی‌هوده» پیش‌تر در چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر موفق به کسب عنوان اثر برگزیده شد و جایزه بهترین نمایشنامه این دوره از جشنواره را نیز از آن خود کرد. همچنین این اثر تقدیر بازیگر مرد را در همان دوره به دست آورد و در بخش کارگردانی نیز نامزد دریافت جایزه شد.

این نمایش پیش از آن نیز در جشنواره منطقه‌ای تئاتر فجر (خاوران ـ مشهد) موفق به کسب رتبه اول کارگردانی و رتبه اول بازیگری شد و رتبه دوم نویسندگی را به دست آورد. «بی‌هوده» همچنین در جشنواره تئاتر استان گلستان به‌ عنوان بهترین اثر از نگاه منتقدان معرفی شد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «بی‌هوده» داستان انسان‌هایی است که بی‌هوده در بحران‌ها گرفتار می‌شوند، بی‌هوده دروغ می‌گویند، بی‌هوده زندگی می‌کنند و بی‌هوده پنهان‌کاری می‌کنند.

یاسین رضوانی، نویسنده و کارگردان این نمایش، از هنرمندان تئاتر اهل گرگان و فارغ‌التحصیل کارشناسی کارگردانی سینما است. وی پیش‌تر نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های «ماهی‌ها با چشمان باز می‌میرند»، «جمهوری در اتوبوس» و «بی‌هوده» را در کارنامه خود دارد.

اسامی بازیگران، عوامل و زمان اجرای این اثر نمایشی به‌زودی اعلام می‌شود.