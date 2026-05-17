تغییر در بازیگران نمایش «هتل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «هتل» (هُتِل) به نویسندگی مرجان آقانوری و سلاله صفری و کارگردانی مرجان آقانوری که بهعنوان نخستین اجرای سال ۱۴۰۵ در بوتیک هنر ایران روی صحنه رفته است، در دور تازه اجراهای خود از ۳۰ اردیبهشت میزبان مخاطبان میشود.
شیوا خسرومهر که پیشتر در این نمایش به ایفای نقش میپرداخت، به دلیل تداخل با یک پروژه تصویری از ادامه حضور در «هتل» بازمانده است و مرجان آقانوری در ادامه اجراها، جایگزین او میشود.
مرجان آقانوری، کارگردان این نمایش، در یادداشتی خطاب به شیوا خسرومهر نوشت: «ماهها در کنار یکدیگر بودیم و نمایش «هتل» با حضور شما رنگی دیگر گرفت. همه گروه دلتنگ شما خواهد بود و امیدواریم بهزودی دوباره شما را بر صحنه تئاتر ببینیم.»
اجرای این نمایش پیشتر از اسفند ۱۴۰۴ در بوتیک هنر ایران آغاز شده بود اما بهدلیل شرایط خاص پیشآمده در کشور (جنگ تحمیلی) بهطور موقت متوقف شد و بار دیگر از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، به صحنه بازگشت.
مرجان آقانوری، سیدمهرداد کاووسی حسینی، مهشید زبردست، ریحان غلامی، محبوبه گمنام، مریم شریفزاده، افروز کماییمقدم، امیرمحمد نانپز، سلاله صفری، آیسان داداشی و علی پورقریب، بازیگران این اثر نمایشی هستند.
«هتل»، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته، ساعت ۱۸:۱۵ در بوتیک هنر ایران اجرا میشود.
این نمایش، روایت گروهی نمایشی است که در هتلی قدیمی و سوخته به اجرای تئاتر میپردازند؛ جایی که حضور شخصیتی که او را «جن» میشناسند، مسیر داستان را تغییر میدهد.
در خلاصه این نمایش آمده است: «میخوام نامه بزنم به مرکز هنرهای نمایشی که دیگه تو خونه من سالن تئاتر نسازن ... .»
علاقهمندان برای تهیه بلیت روزهای جدید اجرای این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما